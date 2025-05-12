Πρώην στελέχη των ειδικών δυνάμεων της Βρετανίας κατηγορούν συναδέλφους τους για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων αμάχων και ενός παιδιού, σύμφωνα με αποκάλυψη του BBC.

Σοκαριστικές μαρτυρίες που έλαβε το βρετανικό δίκτυο περιγράφουν συστηματικές εκτελέσεις δεμένων αιχμαλώτων και φόνους ανθρώπων ενώ κοιμούνταν, με τις ίδιες πηγές να καταγγέλλουν ότι «φυτεύονταν» όπλα στα θύματα στο πλαίσιο συγκάλυψης των πράξεων.

Οι νέες καταγγελίες καλύπτουν μια περίοδο πάνω από δέκα χρόνων, ξεπερνώντας κατά πολύ το χρονικό πλαίσιο των τριών ετών που διερευνά η εν εξελίξει δημόσια έρευνα στη Βρετανία.

Για πρώτη φορά, στο επίκεντρο των κατηγοριών βρίσκονται και μέλη της μονάδας ειδικών δυνάμεων του ναυτικού, Special Boat Service, της επίλεκτης μονάδας του Βασιλικού Ναυτικού, πέρα από τους ήδη ελεγχόμενους στρατιώτες της SAS (Special Air Service).

Οι Βετεράνοι μιλούν ανοιχτά για “νοοτροπία όχλου” και “ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά” ορισμένων συναδέλφων τους που δρούσαν χωρίς καμία αίσθηση νομιμότητας.

«Του πέρασαν χειροπέδες και τον πυροβόλησαν. Ήταν ξεκάθαρα παιδί, ούτε καν κοντά σε ηλικία μάχης», δήλωσε ένας πρώην κομάντο της SAS για περιστατικό στο Αφγανιστάν.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι όποιος έχει στοιχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει και να τα παραδώσει στη δημόσια έρευνα.

Ο βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και μέλος της επιτροπής άμυνας της Βουλής, Μάικ Μάρτιν, σχολίασε ότι οι περιγραφές αυτές «αντηχούν τις μαρτυρίες των αφγανικών οικογενειών», προσθέτοντας: «Όταν όλοι καταταχτήκαμε στον στρατό και πήγαμε στο εξωτερικό για να υπηρετήσουμε, το κάναμε επειδή ασκούσαμε τον νόμο και βία με νόμιμο τρόπο. Και συχνά όταν το κάναμε αυτό, θέσαμε τους εαυτούς μας σε κίνδυνο

Το BBC αποκάλυψε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον είχε επανειλημμένα ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του ότι Βρετανοί κομάντο σκότωναν αμάχους στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα της εκπομπής Panorama. Εκπρόσωπός του απάντησε πως είναι «σωστό να αναμένουμε τα επίσημα πορίσματα της έρευνας» και χαρακτήρισε «εντελώς παράλογο» οποιονδήποτε υπαινιγμό συγκάλυψης εκ μέρους του.

Οι καταγγελίες βασίζονται σε συνεντεύξεις που πραγματοποίησαν ερευνητές της εκπομπής Panorama του BBC με περισσότερους από 30 βετεράνους που υπηρέτησαν με ή δίπλα στις βρετανικές ειδικές δυνάμεις στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν.

Ο Ρίτσαρντ Μπένετ, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, δήλωσε ότι οι καταγγελίες αναδεικνύουν «την ανάγκη για πλήρη λογοδοσία και απονομή δικαιοσύνης στα θύματα και τις οικογένειές τους».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε: «Δεσμευόμαστε πλήρως να στηρίξουμε την ανεξάρτητη έρευνα που σχετίζεται με το Αφγανιστάν όσο συνεχίζεται το έργο της».

«Δεν είναι σκόπιμο το Υπουργείο Άμυνας να σχολιάζει καταγγελίες που μπορεί να εμπίπτουν στο πεδίο της επίσημης έρευνας ή να εικάζει για τα αποτελέσματά της».

«Οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία βρίσκεται, μπορεί να καταθέσει στοιχεία στην έρευνα. Αν η εκπομπή Panorama του BBC έχει εντοπίσει ή έχει ήδη εντοπίσει δυνητικά αποδεικτικά στοιχεία, τους παροτρύνουμε να έρθουν σε επαφή με την ομάδα της έρευνας και την αστυνομία».



Πηγή: skai.gr

