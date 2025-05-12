Ο Μόντι προειδοποιεί το Πακιστάν με «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση νέας «τρομοκρατικής επίθεσης»

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι προειδοποίησε σήμερα το Πακιστάν με «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση νέας «τρομοκρατικής επίθεσης» μετά τη χειρότερη αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες μεταξύ των γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων.

Ο Μόντι έκανε λόγο για «αναστολή» των στρατιωτικών επιχειρήσεων της χώρας του, διαμηνύοντας πως «η Ινδία δεν θα ανεχθεί πυρηνικό εκβιασμό». Κατηγόρησε επίσης το Πακιστάν ότι επιτέθηκε στην Ινδία αντί να στηρίξει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το Πακιστάν «πρέπει να καταστρέψει τις υποδομές τρομοκρατών» στο έδαφός του, εάν θέλει να «επιβιώσει», τόνισε ο Ινδός πρωθυπουργός.

Η επικίνδυνη κλιμάκωση της κρίσης ξεκίνησε στις 22 Απριλίου με μια επίθεση που προκάλεσε σοκ στην Ινδία: ένοπλοι σκότωσαν 26 αμάχους σε τουριστικό αξιοθέατο στο ινδικό Κασμίρ.

Το Νέο Δελχί κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ ότι υποστηρίζει την τζιχαντιστική ομάδα στην οποία αποδίδεται η ευθύνη για το μακελειό, κάτι που η πακιστανική κυβέρνηση αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Την ίδια ημέρα, η Ινδία εξαπέλυσε επιθέσεις σε αρκετές περιοχές του Πακιστάν, ισχυριζόμενη ότι έπληξε «στρατόπεδα τρομοκρατών», για να ακολουθήσουν ανταποδοτικά πλήγματα από την πακιστανική πλευρά.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, το Πακιστάν εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων εναντίον της Ινδίας σε αντίποινα για ινδικά πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις – εκ των οποίων μία κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ. Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ είπε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα πως η χώρα του «έδωσε στην Ινδία την κατάλληλη απάντηση και εκδικήθηκε τους θανάτους αθώων».

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά μέσω ανάρτησης στο Truth Social πως Ινδία και Πακιστάν συμφώνησαν σε πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός, κάτι που επιβεβαίωσαν αργότερα το Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές από τις δύο πλευρές, περίπου 60 άμαχοι σκοτώθηκαν εξαιτίας των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο κρατών. Η κλιμάκωση των συγκρούσεων υποχρέωσε χιλιάδες κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές της Ινδίας και του Πακιστάν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

