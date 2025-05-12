Ένα άτομο συνελήφθη στη Στοκχόλμη ως ύποπτο για κατασκοπεία, ανακοίνωσαν σήμερα οι σουηδικές υπηρεσίες πληροφοριών, χωρίς να δώσουν περισσότερα στοιχεία.

"Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στην περιοχή της Στοκχόλμης, στο τέλος της οποίας ένα άτομο συνελήφθη", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιόχαν Βίκστρομ, εκπρόσωπος της σουηδικής υπηρεσίας ασφαλείας (Säpo), διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας υπόθεσης "κατασκοπείας".

Ο Βίκστρομ αρνήθηκε να αποκαλύψει την εθνικότητα ή το φύλο του υπόπτου καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, επικαλούμενος το απόρρητο της έρευνας.

Η Σουηδία γνώρισε τα τελευταία χρόνια αρκετές υποθέσεις κατασκοπείας ιδιαίτερα προβεβλημένες από τα μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιανουάριο του 2023, ένας πρώην πράκτορας των σουηδικών υπηρεσιών πληροφοριών καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ένας Ρωσοσουηδός πολίτης δικάστηκε για τη μεταφορά δυτικών τεχνολογιών στον ρωσικό στρατό.

Δικαστήριο της Στοκχόλμης συμπέρανε ότι ο αυτός εξήγαγε υλικό τεχνολογίας προς τη Ρωσία, αλλά έκρινε ότι οι ενέργειές του δεν συνιστούσαν συλλογή πληροφοριών.

Τον Φεβρουάριο του 2024, η Σουηδική Υπηρεσία Στήριξης Θρησκευτικών Κοινοτήτων κατάργησε τη χρηματοδότηση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Σουηδία μετά την προειδοποίηση της Säpo που εκτιμούσε ότι η Εκκλησία χρησιμοποιείτο για δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών.

Στην ετήσια αξιολόγησή τους, που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Μάρτιο, οι υπηρεσίες πληροφοριών προσδιόρισαν τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν ως τους κύριους παράγοντες που διενεργούν δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών με στόχο τη σκανδιναβική χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

