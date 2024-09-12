Δύο γυναίκες που είχαν διαδώσει στο διαδίκτυο τη φήμη ότι η σύζυγος του προέδρου της Γαλλίας, η Μπριζίτ Μακρόν, ήταν τρανς γυναίκα –ένα fake news που έγινε viral σε ακροδεξιούς κύκλους στις ΗΠΑ– καταδικάστηκαν σήμερα από δικαστήριο του Παρισιού για δυσφήμιση.

Οι δύο γυναίκες καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 500 ευρώ με αναστολή, καθώς και να καταβάλουν αποζημίωση 8.000 ευρώ στην Μπριζίτ Μακρόν και 5.000 ευρώ στον αδελφό της, τον Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, που είχαν προσφύγει εναντίον τους.

Η Μπριζίτ Μακρόν δεν ήταν παρούσα στο δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ούτε σήμερα που ανακοινώθηκε η απόφαση.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρισκόταν ο ψευδής ισχυρισμός, ο οποίος επανερχόταν τακτικά στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης μετά την εκλογή του Μακρόν το 2017, ότι η Μπριζίτ Τρονιέ (όπως είναι το πατρώνυμό της) δεν υπήρξε ποτέ: ο Ζαν-Μισέλ Τρονιέ πήρε αυτό το όνομα αφού άλλαξε φύλο.

Οι δύο γυναίκες συνέβαλαν στη διάδοση της φήμης το 2021, μέσω μιας τετράωρης «συνέντευξης» που προβλήθηκε από το κανάλι της μίας στο YouTube. Σε αυτήν, η Αμαντίν Ρουά, που δηλώνει «μέντιουμ», ρωτούσε την Νατάσα Ρεΐ, «ανεξάρτητη, αυτοδίδακτη δημοσιογράφο» πώς ανακάλυψε αυτήν την «απάτη» και το «κρατικό ψέμα».

Η Νατάσα Ρεΐ ασθενεί και δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία, ενώ δεν έγινε δεκτό ούτε το αίτημά της για αναβολή. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν κατάμεστη και ένα μέρος του ακροατηρίου αναγκάστηκε να μείνει έξω από αυτήν.

Σε αυτήν την τετράωρη συνέντευξη, οι δύο γυναίκες έδειξαν φωτογραφίες της Μπριζίτ Μακρόν και της οικογένειάς της, αναφέρθηκαν στις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποτίθεται ότι υποβλήθηκε, ισχυρίστηκαν ότι δεν είναι η μητέρα των τριών παιδιών της και έδωσαν προσωπικές πληροφορίες για τον αδελφό της.

Η Μπριζίτ Μακρόν προσέφυγε εναντίον τους για δυσφήμιση τον Ιανουάριο του 2022.

Πολλές πολιτικοί σε όλον τον κόσμο έχουν πέσει θύματα ψευδών ειδήσεων τρανσφοβικού χαρακτήρα, όπως η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, η νυν αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.