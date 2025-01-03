Βρετανία: Τροχαίο με ένα βρέφος νεκρό πιθανώς λόγω παγετού

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Ένα βρέφος επτά μηνών υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα σε κεντρική οδική αρτηρία του Λίνκολνσιρ της κεντρικής Αγγλίας, στο ύψος του Γκράνθαμ, στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής τοπική ώρα.

Μία γυναίκα στο ίδιο όχημα υπέστη σοβαρά τραύματα, ενώ δύο άλλοι επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση ανακοίνωσε ότι εξετάζεται κατά πόσο το δυστύχημα συνδέεται με τις συνθήκες παγετού που επικρατούσαν στο οδόστρωμα εκείνη την ώρα.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο έχει σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για παγετό σε πολλές περιοχές της χώρας, προειδοποίηση που αναβαθμίζεται σε πορτοκαλί τόσο για παγετό όσο και για χιόνι από το Σάββατο μέχρι και τη νύχτα της Κυριακής.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως τη βόρεια και κεντρική Αγγλία, καθώς και την Ουαλία.

Εν τω μεταξύ, σε ισχύ μέχρι την Τετάρτη είναι και πορτοκαλί συναγερμός για συνθήκες ψύχους σε όλη τη βρετανική επικράτεια. Η θερμοκρασία τη νύχτα έπεσε στους -8,1 βαθμούς Κελσίου στο Όξφορντσιρ και αναμένεται να πέσει στους -10 στα πιο βόρεια.

Ο συναγερμός καλεί σε προσοχή τους ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες, με δημοτικές και υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η πίεση στα νοσοκομεία της Αγγλίας, πάντως, είναι ήδη πολύ έντονη λόγω έξαρσης κρουσμάτων γρίπης. Όπως ανακοίνωσε το NHS England, την περίοδο των Χριστουγέννων νοσηλεύονταν περίπου 5.000 ασθενείς με γρίπη, αριθμός τρεισήμισι φορές μεγαλύτερος από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.