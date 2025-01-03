Ο Έλον Μασκ άνοιξε ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο του με τους Εργατικούς εν μία νυκτί, καθώς έκανε retweet μία ανάρτηση που κάνει έκκληση προς τον βασιλιά Κάρολο να διαλύσει το κοινοβούλιο και να διατάξει νέες γενικές εκλογές.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης X και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε μια ανάρτηση απαιτώντας από τον μονάρχη να παρέμβει, καθώς συγκρούστηκε με την κυβέρνηση για συμμορίες που βίαζαν συστηματικά νεαρά κορίτσια.

Έχει εμπλακεί σε μια διαμάχη σχετικά με την άρνηση της κυβέρνησης να υποστηρίξει την έρευνα για συμμορίες Βρετανών-Ασιατών ανδρών που στόχευαν έφηβες στο Όλνταμ του Ευρύτερου Μάντσεστερ.

Ο πολυδισεκατομμυριούχος Μασκ δημοσίευσε μια σειρά μηνυμάτων στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, κατηγορώντας τον Keir Starmer ότι απέτυχε να διώξει συμμορίες που βίαζαν συστηματικά νεαρά κορίτσια, ζητώντας τη φυλάκιση του υπουργού Προστασίας Jess Phillips.

Ερωτηθείς για τα σχόλιά του, ο Streeting είπε ότι «αυτή η κυβέρνηση παίρνει το θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών απίστευτα σοβαρά». Κάλεσε τον Μασκ να «σηκώσει τα μανίκια και να συνεργαστεί μαζί μας» ενάντια στις συμμορίες βιασμών.

Starmer was complicit in the RAPE OF BRITAIN when he was head of Crown Prosecution for 6 years.



Starmer must go and he must face charges for his complicity in the worst mass crime in the history of Britain. — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2025

Οι Τόρις επέκριναν επίσης τον Μασκ ότι «μοιράζεται πράγματα που είναι πραγματικά ανακριβή».

Κατά την επίσκεψή του σε έναν οίκο φροντίδας στο Carlisle την Παρασκευή, ο Streeting είπε ότι οι Εργατικοί «συνεχίζουν τη δουλειά» της εφαρμογής των συστάσεων της ανεξάρτητης έρευνας για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών με επικεφαλής τον καθηγητή Alexis Jay «στο ακέραιο». Είπε στους δημοσιογράφους: «Ορισμένες από τις επικρίσεις που έχει κάνει ο Ίλον Μασκ νομίζω ότι είναι εσφαλμένες και σίγουρα παραπληροφορημένες.

«Αλλά είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τον Ίλον Μασκ, ο οποίος νομίζω ότι έχει να παίξει μεγάλο ρόλο με την πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης για να βοηθήσει εμάς και άλλες χώρες να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Αν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας και να σηκώσει τα μανίκια του, θα το καλωσορίσουμε».

