Η Μολδαβία αντιμετωπίζει κρίση ασφαλείας μετά τη διακοπή της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του αποσχισθέντος θύλακα της Υπερδνειστερίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόριν Ρετσάν.

Οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας που τροφοδοτούσε την κεντρική και ανατολική Ευρώπη διακόπηκαν στο τέλος του 2024, καθώς το Κίεβο απέρριψε την περαιτέρω συνεργασία με τη Μόσχα.

Ο Ρετσάν δήλωσε ότι η Μολδαβία θα καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες με εγχώρια παραγωγή και εισαγωγές, αλλά σημείωσε ότι η αυτονομιστική περιοχή της Υπερδνειστερίας έχει υποστεί οδυνηρό πλήγμα παρά τους δεσμούς της με τη Μόσχα.

«Θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον του προτεκτοράτου που υποστηρίζει εδώ και τρεις δεκαετίες σε μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Μολδαβίας, η Ρωσία αποκαλύπτει το αναπόφευκτο αποτέλεσμα για όλους τους συμμάχους της - προδοσία και απομόνωση», ανέφερε ο Ρετσάν σε δήλωσή του.

«Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή ως μια κρίση ασφαλείας που αποσκοπεί στο να επιτρέψει την επιστροφή των φιλορωσικών δυνάμεων στην εξουσία στη Μολδαβία και να οπλίσει το έδαφός μας εναντίον της Ουκρανίας, με την οποία μοιραζόμαστε σύνορα μήκους 1.200 χιλιομέτρων».

Η χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ευρώπης με περίπου 2,5 εκατομμύρια κατοίκους βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία, σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης.

Η φιλοευρωπαία πρόεδρός της Μάγια Σάντου κέρδισε μια δεύτερη θητεία στις περυσινές εκλογές και έχει δεσμευτεί να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσει τον εκδημοκρατισμό.

Η Μολδαβία σχεδιάζει να διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές αυτό το καλοκαίρι.

Η κυρίως ρωσόφωνη περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία αποσχίστηκε από τη Μολδαβία τη δεκαετία του 1990, ελάμβανε ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας.

Με τη σειρά της, η Μολδαβία συνήθιζε να λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής της ενέργειας από την Υπερδνειστερία, αλλά με το Κίεβο να ξεκαθαρίζει ότι θα σταματήσει τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου από τη Ρωσία, η κυβέρνηση του Κισινάου προετοίμασε εναλλακτικές ρυθμίσεις, με ένα μείγμα εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρουμανία, δήλωσε ο Ρετσάν.

Ο Μολδαβός πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση της Μολδαβίας παραμένει δεσμευμένη να βοηθήσει τον θύλακα.

«Εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις, όπως συστήματα βιομάζας, γεννήτριες, ανθρωπιστική βοήθεια και βασικές ιατρικές προμήθειες, είναι έτοιμες για παράδοση σε περίπτωση που η αποσχισθείσα ηγεσία αποδεχθεί την υποστήριξη», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Ο φιλορώσος ηγέτης της Υπερδνειστερίας Βαντίμ Κρασνοσέλσκι δήλωσε ότι η περιοχή διαθέτει αποθέματα φυσικού αερίου που θα μπορούσαν να καλύψουν 10 ημέρες περιορισμένης χρήσης στα βόρεια τμήματα και διπλάσια στο νότο.

