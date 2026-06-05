Το Ιράν απαιτεί αποδέσμευση $24 δισ. για να προχωρήσει η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε στο CNN την Παρασκευή ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα «εισέλθουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι» εάν επαναλάβουν τις εχθροπραξίες.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και ο Τραμπ πρέπει να το σπάσει», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο CNN στην Τεχεράνη.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Τραμπ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν απαιτεί την αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων αμέσως μετά την υπογραφή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ και άλλων 12 δισ. δολαρίων σε μεταγενέστερο στάδιο. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η αποδέσμευση κεφαλαίων σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να στερήσει από την Ουάσιγκτον ένα από τα βασικά μέσα πίεσης προς το ιρανικό καθεστώς.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNN, ο Ρεζαΐ έδωσε μια εικόνα για τις συζητήσεις που διεξάγονται στους κύκλους λήψης στρατηγικών αποφάσεων στην Τεχεράνη σχετικά με το μεταπολεμικό όραμα της χώρας, το μέλλον του Στενού του Ορμούζ και τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν ενδέχεται να αντιδράσει σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Για την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ο Ρεζαΐ παρουσίασε το αίτημα ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η πιθανή απελευθέρωση των κεφαλαίων από την κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να ανοίξει «έναν νέο ορίζοντα για το μέλλον του Ιράν και της Αμερικής».

«Αν θέλει ο Τραμπ να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισ. δολάρια αποτελούν ένα τεστ εμπιστοσύνης που το Ιράν θέλει να θέσει στον Τραμπ. Είναι μια δοκιμασία που οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να περάσουν και τότε θα ανοίξει ο δρόμος», δήλωσε.

Προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο επανάληψης των εχθροπραξιών, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα επεκτείνει το πεδίο των επιχειρήσεων πέρα από τον Περσικό Κόλπο, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις στρατιωτικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί από το Στενό του Ορμούζ έως τον Ινδικό Ωκεανό, το Στενό Μπαμπ αλ Μαντέμπ, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο Θάλασσα.

«Θα δώσουμε μία ακόμη διάσταση στον πόλεμο, πλήττοντας και άλλες αμερικανικές βάσεις πέρα από εκείνες που έχουμε ήδη στοχοποιήσει», είπε.

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο Ρεζαΐ απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την κατάσταση της υγείας και τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη στη λήψη αποφάσεων, απορρίπτοντας ωστόσο το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης.

«Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων και ο κ. Τραμπ έχει οδηγήσει τις συνομιλίες σε αδιέξοδο. Δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

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