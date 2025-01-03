Την προτεινόμενη συμφωνία σχεδόν 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Nippon Steel της Ιαπωνίας για την αγορά της US Steel με έδρα το Πίτσμπουργκ, μπλόκαρε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, επιβεβαιώνοντας την υπόσχεσή του τον Μάρτιο να εμποδίσει την εξαγορά, σύμφωνα με το The Associated Press.

«Χρειαζόμαστε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ικανότητας παραγωγής χάλυβα των ΗΠΑ για να συνεχίσουν να ηγούνται του αγώνα για λογαριασμό των εθνικών συμφερόντων της Αμερικής», δήλωσε ο Μπάιντεν σε δήλωση της Παρασκευής το πρωί.

Η απόφασή του έρχεται αφού η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωστή ως CFIUS, απέτυχε να καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους εθνικής ασφάλειας της συμφωνίας τον περασμένο μήνα και έστειλε μια πολυαναμενόμενη έκθεση για τη συγχώνευση στον Μπάιντεν, ο οποίος είχε 15 ημέρες για να καταλήξει σε τελική απόφαση.

Η επιτροπή, της οποίας προεδρεύει η υπουργός Οικονομικών Janet Yellen και αποτελείται από άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να συστήσει στον πρόεδρο να μπλοκάρει μια συναλλαγή και ο ομοσπονδιακός νόμος δίνει στον πρόεδρο αυτή την εξουσία.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε στο Associated Press τον περασμένο μήνα ότι ορισμένες ομοσπονδιακές υπηρεσίες που εκπροσωπούνται στο πάνελ ήταν δύσπιστες ότι το να επιτραπεί σε μια ιαπωνική εταιρεία να αγοράσει μια αμερικανικής χαλυβουργίας θα δημιουργούσε κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Η απόφαση, η οποία έρχεται λίγες εβδομάδες πριν ο Δημοκρατικός πρόεδρος πρόκειται να αποχωρήσει από την εξουσία, θα μπορούσε ενδεχομένως να βλάψει τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, που είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Αμερικής στην Ασία. Η Ιαπωνία είναι, επίσης, ο μεγαλύτερος ξένος κάτοχος αμερικανικού χρέους.

Ο Μπάιντεν είχε προηγουμένως ταχθεί κατά της συμφωνίας τον περασμένο Μάρτιο - και υποστηρίχθηκε από τους United Steelworkers, ανησυχώντας για το εάν η εταιρεία θα τηρούσε τις υπάρχουσες συμφωνίες εργασίας ή θα περικόψει θέσεις εργασίας καθώς και την οικονομική διαφάνεια της εταιρείας.

«Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ισχυρές αμερικανικές εταιρείες χάλυβα που τροφοδοτούνται από Αμερικανούς εργάτες σιδήρου και χάλυβα», είπε ο Μπάιντεν σε δήλωση του Μαρτίου, ενώ εξακολουθούσε να επιδιώκει να επανεκλεγεί στην προεδρία πριν αποχωρήσει από την κούρσα. «Η US Steel είναι μια εμβληματική αμερικανική εταιρεία χάλυβα για περισσότερο από έναν αιώνα και είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνει μια αμερικανική εταιρεία χάλυβα που είναι εγχώρια ιδιοκτησία και λειτουργία».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιτάχθηκε, επίσης, στην εξαγορά και υποσχέθηκε τον Δεκέμβριο στην πλατφόρμα του Truth Social να μπλοκάρει τη συμφωνία και να χρησιμοποιήσει φορολογικά κίνητρα και δασμούς για την ανάπτυξη της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του συνδικάτου των χαλυβουργών Ντέιβιντ ΜακΚαλ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το συνδικάτο χαιρέτισε την αντίθεση του Τραμπ στην πώληση και είπε ότι «ήρθε η ώρα αυτή η συμφωνία να απορριφθεί, ώστε να μπορέσουμε όλοι να επικεντρωθούμε στο μέλλον».

Η Nippon Steel ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι σχεδίαζε να αγοράσει τον παραγωγό χάλυβα της Πενσυλβάνια για 14,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά - και παρά τη δέσμευσή του να διατηρήσει το όνομα της US Steel και τα κεντρικά γραφεία του Πίτσμπουργκ - η πρότασή της δημιούργησε ανησυχίες για το τι θα μπορούσε να σημαίνει η συναλλαγή για τους συνδικαλισμένους εργαζομένους, τις αλυσίδες εφοδιασμού και εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η συμφωνία είχε πολλούς υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένων νομοθετών και επιχειρηματικών ομάδων όπως το Επιμελητήριο των ΗΠΑ. Ο Μάικ Πομπέο, ο οποίος υπηρέτησε ως πρώτος υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ, χαρακτήρισε «κοντόφθαλμη» μια πιθανή απόρριψη της συμφωνίας στη Wall Street Journal.

«Η συμφωνία θα ενισχύσει τις τρέχουσες δραστηριότητες και την παραγωγική ικανότητα της US Steel, θα ωφελήσει τους εργαζόμενους και τις κοινότητές τους και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής βιομηχανίας χάλυβα», έγραψε τον Δεκέμβριο.

Η Nippon Steel προσπάθησε να άρει τις επιφυλάξεις του Μπάιντεν, προτείνοντας διάφορες εγγυήσεις: μεταξύ άλλων, πρότεινε στην αμερικανική κυβέρνηση να έχει δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε πιθανή μείωση της παραγωγής της US Steel στις ΗΠΑ. Δεσμεύτηκε επίσης ότι θα διατηρούσε τις θέσεις εργασίας και υποσχέθηκε επενδύσεις τουλάχιστον 2,7 δισεκ. δολαρίων καθώς και πριμ ύψους 5.000 δολαρίων στους εργαζομένους της US Steel, εφόσον προχωρούσε η εξαγορά.

Η αμερικανική εταιρεία υποστήριξε ότι η εξαγορά της ήταν ένας τρόπος «να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό» εκ μέρους της Κίνας και να διασφαλίσει τη μελλοντική ανάπτυξη της.

