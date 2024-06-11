Με έμφαση στις περικοπές φόρων το προεκλογικό μανιφέστο των Τόρις

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με έμφαση στη μείωση φόρων και στη μείωση της μετανάστευσης παρουσιάστηκε από τον Ρίσι Σούνακ το προεκλογικό μανιφέστο του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία ενόψει των εκλογών της 4ης Ιουλίου.

Από τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στο ενδεχόμενο συνέχισης μιας Συντηρητικής διακυβέρνησης ξεχωρίζει η δέσμευση για περαιτέρω μείωση κατά 2% των εισφορών εθνικής ασφάλισης, φέρνοντάς τες στο επίπεδο του 6%.

Οι Συντηρητικοί έχουν πει πως φιλοδοξούν να καταργήσουν πλήρως τις εισφορές αυτές, κάτι που ο κ. Σούνακ είπε ότι θα συμβεί μέσα στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ήδη πάντως οι εισφορές έχουν μειωθεί από τον ίδιο κατά 2% τον Ιανουάριο και κατά ακόμα 2% τον Απρίλιο, χωρίς αυτό να έχει αλλάξει τα δεδομένα στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να δίνουν προβάδισμα της τάξης του 21% κατά μέσο όρο στο Εργατικό Κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο κ. Σούνακ δεσμεύθηκε επίσης για περισσότερη βοήθεια και χαμηλότερους φόρους σε όσους θέλουν να μπουν στην αγορά στέγης.

Συνολικά περιγράφονται περικοπές φόρων ύψους 17 δισεκατομμυρίων λιρών την επόμενη πενταετία.

Το μανιφέστο δεσμεύεται επίσης για μια σταθερή ροή πτήσεων απέλασης παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα. Ο κ. Σούνακ είπε ότι όλα είναι έτοιμα αυτό το «αποτρεπτικό» μεταναστευτικό μέτρο να αρχίσει να τρέχει μέσα στον Ιούλιο, ενώ πρόσθεσε πως αν παραμείνει πρωθυπουργός η συνολική μετανάστευση θα μειωθεί στο μισό και στη συνέχεια θα βαίνει μειούμενη.

Ο ηγέτης των Συντηρητικών, που βρίσκονται στην εξουσία 14 χρόνια, παραδέχθηκε πως «τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα και δεν τα κάναμε όλα σωστά». Αλλά σημείωσε πως μόνο το κόμμα του έχει «μεγάλες ιδέες» για να γίνει η χώρα καλύτερη και περιέγραψε το μανιφέστο ως «ένα ξεκάθαρο σχέδιο με τολμηρή δράση για ένα ασφαλές μέλλον».

