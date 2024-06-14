Ο υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Καπιτώλιο το πρωί της Πέμπτης για να συναντήσει τους Ρεπουμπλικάνους υποστηρικτές του στην πρώτη του επίσκεψη μετά την εξέγερση των υποστηρικτών του στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου έδωσε ένα μήνυμα ενότητας, υποσχόμενος να «επιλύσει» τυχόν παρατεταμένες διαφορές εντός του κόμματος.

Ειδικότερα, ο Τραμπ έφτασε στα γραφεία των Ρεπουμπλικάνων που βρίσκονται κοντά στο Καπιτώλιο, περνώντας μπροστά από ορισμένους διαδηλωτές, που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και κρατώντας πλακάτ, φώναζαν συνθήματα, όπως «failed coup» και «Democracy Forever, Trump Never».

«Είμαι με τον καθένα από εσάς. Θα είμαι πάντα μαζί σας», είπε. «Αν [μια σχέση] δεν ήταν φανταστική, λύνεται. Έχουμε ένα πράγμα στο μυαλό μας, και αυτό είναι να κάνουμε τη χώρας μας σπουδαία ξανά» Ο Τραμπ δεν δέχτηκε ερωτήσεις, αλλά έγνεψε και είπε μπράβο σε μια μικρή ομάδα υποστηρικτών φωνάζοντας «σας αγαπώ».

«Ο Τραμπ επιστρέφει και πάλι με στόχο να διαλύσει τη Δημοκρατία», δήλωσε η Πελόζι

Μετά από συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ρεπουμπλικανών της Βουλής νωρίτερα την ίδια μέρα, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον είπε ότι ο πρώην πρόεδρος «έφερε μια εξαιρετική ποσότητα ενέργειας και ενθουσιασμού σήμερα το πρωί».

«Αυτό βλέπουμε στο κόμμα σε όλη τη χώρα», είπε ο Τζόνσον. «Πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε ξανά τον Λευκό Οίκο και τη Γερουσία και θα αυξήσουμε την πλειοψηφία της Βουλής».

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, Ρεπουμπλικανή από την Τζόρτζια, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είδε τίποτα παρά «συντριπτική υποστήριξη για τον Τραμπ» μεταξύ των μελών του κόμματος. «Χαίρομαι που βλέπω Ρεπουμπλικάνους εδώ στην Ουάσιγκτον να συσπειρώνονται γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ και την υποψηφιότητά του», είπε.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ, ο οποίος έχει ασκήσει ανοιχτή κριτική στον Τραμπ στο παρελθόν, χαρακτήρισε την επίσκεψη «πραγματικά θετική».

«Δέχτηκε πολλά χειροκροτήματα», πρόσθεσε. Εκτός από τον κ. ΜακΚόνελ, δύο άλλοι επικριτές του Τραμπ εντός του κόμματος, ο γερουσιαστής της Γιούτα Μιτ Ρόμνεϊ και ο Μπιλ Κάσιντι της Λουιζιάνα - ήταν στη συνάντηση.

Πριν από τρία και πλέον χρόνια, ο Τραμπ προέτρεψε τους υποστηρικτές του να «πολεμήσουν σαν την κόλαση» αλλά και να διαδηλώσουν «ειρηνικά» ώρες πριν εισβάλει όχλος στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, καθώς οι νομοθέτες επικύρωναν την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Η Πελόζι δήλωσε:

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σήμερα στο Καπιτώλιο με την ίδια αποστολή να διαλύσει τη δημοκρατία μας. Μην κάνετε λάθος - ο Τραμπ έχει ήδη παγιώσει την κληρονομιά της ντροπής στις αγιασμένες αίθουσές μας».

«Ήταν ένα έγκλημα κατά του Συντάγματος, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να προσκολληθεί (σ.σ. ο Τραμπ) στην εξουσία. Και ήταν ένα έγκλημα κατά μελών, ηρωικών αστυνομικών και προσωπικού, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αρκετών, με τραύματα που διαρκούν μέχρι σήμερα», προσέθεσε.

