Βρετανία: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού σε ιρανόφωνο τηλεοπτικό σταθμό

Τρεις νεαροί, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, συνελήφθησαν στο Λονδίνο μετά την απόπειρα εμπρησμού στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού "Iran International", που εκπέμπει πρόγραμμα στην περσική γλώσσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 20.30 το βράδυ της Τετάρτης, αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στο Γουέμπλεϊ ενημερώθηκαν ότι ένα «εμπρηστικό αντικείμενο» εκτοξεύτηκε προς τα γραφεία ενός ιρανόφωνου μέσου ενημέρωσης». Το αντικείμενο κατέληξε στο πάρκινγκ, όπου η φωτιά έσβησε από μόνη της αμέσως. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Τρεις άνδρες ηλικίας 16, 19 και 21 ετών συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα, έπειτα από καταδίωξη.

«Η επίθεση δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια όμως ερευνάται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία», διευκρίνισε η αστυνομία του Λονδίνου.

Η ομάδα «Χαρακάτ Ασάμπ Αλ Γιαμίν Αλ Ισλαμίγια» (Hayi), το όνομα της οποίας σημαίνει «Κίνημα των συντρόφων του δεξιού χεριού του Ισλάμ», ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του καναλιού, σύμφωνα με το SITE Intelligence Group, οργανισμό που παρακολουθεί τις αναρτήσεις τζιχαντιστών στο διαδίκτυο. Η ίδια ομάδα είχε αναλάβει την ευθύνη και για την απόπειρα εμπρησμού, το προηγούμενο βράδυ, σε μια συναγωγή στη συνοικία Φίντσλεϊ του βόρειου Λονδίνου, για την οποία έχουν συλληφθεί δύο άλλα άτομα.

Η αστυνομία πάντως λέει ότι προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί κάποια σχέση μεταξύ της απόπειρας εμπρησμού στο κανάλι και εκείνης στη συναγωγή. Είναι αδιευκρίνιστο αν σχετίζονται οι υποθέσεις αυτές με τον εμπρησμό τεσσάρων ασθενοφόρων του εβραϊκού οργανισμού Hatzola, στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, τον Μάρτιο.

Το κανάλι Iran International χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική οργάνωση» από την Τεχεράνη το 2022 και δέχεται συχνά απειλές. Το 2023 αναγκάστηκε να κλείσει επτά φορές, κατ’ εντολή της βρετανικής αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.