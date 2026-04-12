Συλλήψεις στο Λονδίνο για την Palestine Action – Χειροπέδες στον τραγουδιστή των Massive Attack - Δείτε video

Η μη κυβερνητική οργάνωση έχει εμπλακεί σε δικαστική μάχη με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ

Λονδίνο

Πάνω από πεντακόσιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο κέντρο του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με αίτημα να αρθεί η απαγόρευση της μη κυβερνητικής οργάνωσης, ενημέρωσε η αστυνομία. Η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας διευκρίνισε ότι συνελήφθησαν συνολικά 523 άνθρωποι, ηλικιών μεταξύ «18 και 87 ετών».

Ανάμεσα στους ανθρώπους που συνελήφθησαν είναι ο Ρόμπερτ Ντελ Νάια, ο τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος Massive Attack, ο οποίος ήταν καθιστός κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «I Support Palestine Action». Τον προσήγαγαν τρεις αστυνομικοί, διευκρίνισε το πρακτορείο ειδήσεων Press Association (PA).

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι στην πλατεία Τραφάλγκαρ για να συμμετάσχουν σε καθιστική, σιωπηρή διαμαρτυρία, ειρηνικό sit-in, με τους περισσότερους να κρατούν πλακάτ στο οποίο είχαν γράψει «εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action».

Η μη κυβερνητική οργάνωση έχει εμπλακεί σε δικαστική μάχη με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ. Η βρετανική κυβέρνηση έθεσε την Palestine Action εκτός νόμου τον Ιούλιο, καταγέλλοντας σε πολύ υψηλούς τόνους τους «βανδαλισμούς» που πρόσαψε σε μέλη της, ιδίως σε βάση της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας.

Τον Φεβρουάριο, η βρετανική δικαιοσύνη έκρινε ότι η απαγόρευση ήταν «δυσανάλογο» μέτρο. Η κυβέρνηση Στάρμερ άσκησε έφεση· το μέτρο παραμένει σε ισχύ, εν αναμονή της εκδίκασης της προσφυγής της.

Πηγή: skai.gr

