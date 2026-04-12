Πάνω από πεντακόσιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο κέντρο του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με αίτημα να αρθεί η απαγόρευση της μη κυβερνητικής οργάνωσης, ενημέρωσε η αστυνομία. Η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας διευκρίνισε ότι συνελήφθησαν συνολικά 523 άνθρωποι, ηλικιών μεταξύ «18 και 87 ετών».

Ανάμεσα στους ανθρώπους που συνελήφθησαν είναι ο Ρόμπερτ Ντελ Νάια, ο τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος Massive Attack, ο οποίος ήταν καθιστός κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «I Support Palestine Action». Τον προσήγαγαν τρεις αστυνομικοί, διευκρίνισε το πρακτορείο ειδήσεων Press Association (PA).

BREAKING: Massive Attack's Robert Del Naja unlawfully arrested under the Terrorism Act.



He was amongst hundreds of protestors arrested for holding signs which say "I oppose genocide - I support Palestine Action".



The ban is unlawful, and so are these arrests. pic.twitter.com/FOgvC0z7x2 — Defend Our Juries (@DefendOurJuries) April 11, 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι στην πλατεία Τραφάλγκαρ για να συμμετάσχουν σε καθιστική, σιωπηρή διαμαρτυρία, ειρηνικό sit-in, με τους περισσότερους να κρατούν πλακάτ στο οποίο είχαν γράψει «εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action».

Η μη κυβερνητική οργάνωση έχει εμπλακεί σε δικαστική μάχη με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ. Η βρετανική κυβέρνηση έθεσε την Palestine Action εκτός νόμου τον Ιούλιο, καταγέλλοντας σε πολύ υψηλούς τόνους τους «βανδαλισμούς» που πρόσαψε σε μέλη της, ιδίως σε βάση της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας.

Τον Φεβρουάριο, η βρετανική δικαιοσύνη έκρινε ότι η απαγόρευση ήταν «δυσανάλογο» μέτρο. Η κυβέρνηση Στάρμερ άσκησε έφεση· το μέτρο παραμένει σε ισχύ, εν αναμονή της εκδίκασης της προσφυγής της.

Πηγή: skai.gr

