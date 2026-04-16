Σε συμφωνία για έναρξη 10ήμερης εκεχειρίας κατέληξαν το Ισραήλ και ο Λίβανος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), έπειτα από επαφές του με τον Ζόζεφ Αούν και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με στόχο να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε, αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι έχει δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, καθώς και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν, να συνεργαστούν με τις δύο πλευρές για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των προσπαθειών, δηλώνοντας ότι έχει συμβάλει στην επίλυση εννέα πολέμων διεθνώς και εκφράζοντας την πρόθεση να επιτευχθεί συμφωνία και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ακολούθως ο Τραμπ επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση ανακοινώνοντας ότι προτίθεται να προσκαλέσει στον Λευκό Οίκο τον Νετανιάχου και τον Αούν.



Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

Είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον ιδιαίτερα σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Ζόζεφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσει επίσημα μια εκεχειρία 10 ημερών στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ).

Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Έχω δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Ήταν τιμή μου να συμβάλω στην επίλυση εννέα πολέμων σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο δέκατος. Ας το κάνουμε!.

Θα προσκαλέσω τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζόζεφ Αούν στον Λευκό Οίκο, για τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από το 1983, πριν από πολύ καιρό.

Και οι δύο πλευρές επιθυμούν την ειρήνη και πιστεύω ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα γρήγορα.



Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ



