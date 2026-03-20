Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας δήλωσαν την Παρασκευή ότι η πρώιμη εργαστηριακή ανάλυση έδειξε ότι το εμβόλιο που προσφέρεται στους φοιτητές αναμένεται να προστατεύει από το στέλεχος της μηνιγγίτιδας που ευθύνεται για την έξαρση στη νοτιοανατολική Αγγλία, η οποία έχει κοστίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) ανέφερε ότι το στέλεχος ανήκει σε μια ομάδα μηνιγγιτιδόκοκκων γνωστών ως ST-41/44, η οποία κυκλοφορεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η επιβεβαίωση ότι το εμβόλιο Bexsero καλύπτει το στέλεχος παρείχε «σημαντική καθησύχαση», ανέφερε η υπηρεσία, ενώ η περαιτέρω ανάλυση θα συνεχιστεί.

Η UKHSA δήλωσε ότι 2.360 άτομα έχουν πλέον εμβολιαστεί και περίπου 9.840 σχήματα αντιβιοτικών έχουν χορηγηθεί ως μέρος της απόκρισης. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, είχαν επιβεβαιωθεί 18 κρούσματα και άλλα 11 βρίσκονταν υπό διερεύνηση.

Οι αρχές επέκτειναν τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων την Πέμπτη, αφού οι υγειονομικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι δεν ήταν ακόμη σε θέση να πουν ότι η έξαρση έχει περιοριστεί. Η Βρετανία καταγράφει συνήθως περίπου ένα κρούσμα επεμβατικής μηνιγγίτιδας την ημέρα, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις.

Η έξαρση έχει προκαλέσει υψηλή ζήτηση για το εμβόλιο MenB σε εθνικό επίπεδο, με την αλυσίδα φαρμακείων Boots να αναφέρει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα αποθέματα σε όλη τη Βρετανία ήταν περιορισμένα.

Πηγή: skai.gr

