Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Θα στερήσουμε από τους εχθρούς την ασφάλειά τους»

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ορκίστηκε την Παρασκευή «να στερήσει την ασφάλεια από τους εχθρούς» μετά τη δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών, Εσμαΐλ Χατίμπ, προτρέποντας παράλληλα σε ισχυρότερες προσπάθειες για την προστασία του Ιράν.

Σε επίστολη που απηύθυνε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Χαμενεΐ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην ιρανική κυβέρνηση και στην οικογένεια του Εσμαΐλ Χατίμπ. O Χαμενεΐ απέτισε φόρο τιμής στον Χατίμπ, περιγράφοντάς τον ως «σκληρά εργαζόμενο υπουργό Πληροφοριών».

«Στο όνομα του Θεού, του Παντελεήμονα», δήλωσε ο Χαμενεΐ. «Αξιότιμε Πρόεδρε, κύριε Πεζεσκιάν, είθε η προστασία και η τιμή σας να είναι αιώνια».

«Με την παρούσα, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου και τα συλλυπητήριά μου σε εσάς, το αξιότιμο κυβερνητικό συμβούλιο, τους συναδέλφους σας στο Υπουργείο Πληροφοριών και ιδιαίτερα στην οικογένεια του εκλιπόντος, εργατικού υπουργού Πληροφοριών, Χοτζατολεσλάμ Σεγίντ Εσμαΐλ Χατίμπ, είθε το έλεος του Θεού να είναι πάνω του», είπε.

«Κανείς δεν γλιτώνει από το χέρι του Θεού»

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και «προκάλεσαν σοβαρή ζημιά» σε ένα αμερικανικό μαχητικό F-35 πάνω από το κεντρικό Ιράν. Την είδηση σχολίασε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ.

Το F-35 δεν ήταν απλώς ένα μαχητικό αεροσκάφος, αλλά ένα άγαλμα της αήττητης και αλαζονείας του αμερικανικού στρατού. Ένα θεολογικό σύμβολο που ισχυριζόταν ότι ήταν αόρατο σε οποιοδήποτε μάτι και ανώτερο από οποιαδήποτε δύναμη. Αλλά το χέρι του Θεού είναι πάνω από τα χέρια τους.

Αυτό το σύμβολο χτυπήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο, κι όμως ο Θεός έριξε. Και αυτή ήταν η στιγμή της κατάρρευσης μιας τάξης.

Πηγή: skai.gr

