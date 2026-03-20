Ανοίγει νέο μέτωπο με τη Δαμασκό η Ιερουσαλήμ; Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς αναφέρθηκε στην επίθεση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη νότια Συρία κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από επιθέσεις εναντίον του πληθυσμού των Δρούζων στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι «το μήνυμα προς το συριακό καθεστώς είναι σαφές και καθαρό: το Ισραήλ δεν θα μείνει άπραγο και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να βλάψει τους Δρούζους».



Σύμφωνα με τον Κατς, «εάν χρειαστεί, θα χτυπήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ. Ο Πρωθυπουργός (Νετανιάχου) και εγώ καταστήσαμε σαφές και προειδοποιήσαμε: όποιος βλάψει τους Δρούζους στη Συρία, τους αδελφούς των αδελφών μας Δρούζων στο Ισραήλ, θα βλαφθεί». Σε περίπτωση που οι ισραηλινές προειδοποιήσεις επιβεβαιωθούν η κρίση στη Μέση Ανατολή βγαίνει εκτός ελέγχου.

«Η Συρία μακριά από τον πόλεμο»

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα δήλωσε από την πλευρά του δήλωσε ότι εργάζεται για να κρατήσει τη χώρα του μακριά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης SANA.



Σε ομιλία του μετά την προσευχή του Ιντ αλ-Φιτρ στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό, ο Σάρα δήλωσε: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Συρία ήταν πάντα μια αρένα συγκρούσεων και συρράξεων τα τελευταία 15 χρόνια, και πριν από αυτό, αλλά σήμερα βρίσκεται σε αρμονία με όλες τις γειτονικές χώρες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο».

Δέσμευση Νετανιάχου

Το Ισραήλ θα αναστείλει μελλοντικές επιθέσεις σε ιρανικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, εφόσον του το ζήτησε ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοίνωσε στο μεταξύ το βράδυ της Πέμπτης σε διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως αναφέρει το BBC. Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», διεμήνυσε πάντως ο Νετανιάχου.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικκά τις κατηγορίες ότι έσυρε τον Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως, παρότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος διεξάγεται με αεροπορικές επιδρομές και πυραυλικές επιθέσεις, χρειάζεται επίσης χερσαία εμπλοκή. «Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για κάτι τέτοιο», είπε χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

