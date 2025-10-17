Το Εφετείο της Βρετανίας άνοιξε τον δρόμο για τη δικαστική αναθεώρηση της απόφασης της κυβέρνησης να απαγορεύσει την οργάνωση Palestine Action βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, απορρίπτοντας την προσπάθεια του Λονδίνου να μπλοκάρει την προσφυγή.

Ειδικότερα, σε μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, το Εφετείο άνοιξε τον δρόμο ώστε η απαγόρευση να εξεταστεί από δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον επόμενο μήνα.

Η συνιδρύτρια της Palestine Action, Χούντα Αμμόρι, είχε εξασφαλίσει νωρίτερα φέτος το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών για την απαγόρευση της οργάνωσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι θα εξετάσει τις επιπτώσεις της απόφασης, αλλά υπογράμμισε ότι η Palestine Action παραμένει παράνομη οργάνωση και ότι όσοι τη στηρίζουν θα «βρεθούν αντιμέτωποι με όλη τη δύναμη του νόμου».

Η απαγόρευση, που τέθηκε σε ισχύ στις 5 Ιουλίου, καθιστά ποινικό αδίκημα την ένταξη ή την υποστήριξη της συγκεκριμένης ομάδας άμεσης δράσης.

Περισσότερα από 2.100 άτομα έχουν συλληφθεί σε διαδηλώσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση.

Κατά τη διάρκεια αυτών των κινητοποιήσεων, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, στηρίζω την Palestine Action».

Περίπου 170 από τους συλληφθέντες κατηγορούνται ότι υποστήριξαν δημοσίως την οργάνωση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης έως και έξι μηνών.

Οι υπουργοί της κυβέρνησης Στάρμερ προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή της δικαστικής ακρόασης, υποστηρίζοντας ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη θεσπίσει μια ειδική και εναλλακτική διαδικασία προσφυγής κατά των διαταγμάτων απαγόρευσης.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, κάθε οργάνωση που τίθεται υπό απαγόρευση μπορεί να ζητήσει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των απαγορευμένων (deproscribed) μέσω μιας σύνθετης εσωτερικής διαδικασίας αναθεώρησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, που μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Αν το υπουργείο αποφασίσει ότι η απαγόρευση πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, η υπόθεση μπορεί να επανεξεταστεί από δικαστές σε ένα ειδικό δικαστήριο κεκλεισμένων των θυρών, την Επιτροπή Προσφυγών για Απαγορευμένες Οργανώσεις (Proscribed Organisations Appeal Commission - POAC).

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε οργάνωση που έχει απαγορευθεί αλλά θεωρεί ότι μπορεί να αποδείξει πως δεν έχει σχέση με την τρομοκρατία, θα μπορούσε να χρειαστεί έναν χρόνο ή και περισσότερο για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Οι δικηγόροι της Χούντα Αμμόρι υποστήριξαν ότι, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών υπό τις οποίες επιβλήθηκε η απαγόρευση της οργάνωσης, αλλά και του υψηλού επιπέδου δημόσιας στήριξης που απολαμβάνει, η προβλεπόμενη διαδικασία δεν είναι δίκαιη, και πως η απαγόρευση πρέπει να εξεταστεί άμεσα από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Επισήμαναν επίσης ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει αποκλείσει ρητά τη δυνατότητα μιας ταχύτερης δικαστικής προσφυγής, ακόμη κι αν έχει προβλέψει μια πιο αργή εναλλακτική διαδικασία.

Η απόφαση του Εφετείου

Η επικεφαλής δικαστής του Ηνωμένου Βασιλείου, Σου Καρ, δήλωσε ότι η Χούντα Αμμόρι μπορεί νόμιμα να προσβάλει την αρχική απόφαση για την απαγόρευση της Palestine Action, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει την ολοκλήρωση της χρονοβόρας διαδικασίας της Επιτροπής Προσφυγών για Απαγορευμένες Οργανώσεις (POAC).

«Η αίτηση για την άρση μιας απαγόρευσης, με δικαίωμα προσφυγής στην POAC, δεν προοριζόταν να λειτουργεί ως μέσο αμφισβήτησης της αρχικής απόφασης», ανέφερε στην απόφασή της το πρωί της Παρασκευής.

Η ίδια επισήμανε ότι η δικαστική αναθεώρηση (judicial review) θα αποτελέσει έναν πιο άμεσο τρόπο αμφισβήτησης της κυβερνητικής εντολής για την απαγόρευση της Palestine Action, σε σχέση με τη χρονοβόρα διαδικασία για την άρση της απαγόρευσης.

«Η δικαστική αναθεώρηση θα επιτρέψει στο Ανώτατο Δικαστήριο να εκδώσει μια δεσμευτική απόφαση για το αν η απαγόρευση της Palestine Action ήταν νόμιμη ή όχι. Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από τα ποινικά δικαστήρια που εξετάζουν υποθέσεις συλληφθέντων για τη στήριξή τους προς την οργάνωση», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση έλαβε υπόψη την απόφαση του Εφετείου και θα εξετάσει προσεκτικά τις επιπτώσεις της.

«Η Palestine Action έχει διεξαγάγει μια κλιμακούμενη εκστρατεία, η οποία περιλαμβάνει εκτεταμένες υλικές ζημιές, ακόμα και σε υποδομές εθνικής ασφάλειας, καθώς και περιστατικά εκφοβισμού, φερόμενης βίας και σοβαρών τραυματισμών», ανέφερε.

«Η Palestine Action παραμένει παράνομη οργάνωση, και όσοι τη στηρίζουν θα αντιμετωπίσουν όλη τη δύναμη του νόμου.

Όλοι πρέπει να θυμούνται: η στήριξη της Παλαιστίνης δεν ταυτίζεται με τη στήριξη μιας απαγορευμένης τρομοκρατικής οργάνωσης».

Από την πλευρά της, η Αμμόρι δήλωσε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποφύγει τον δικαστικό έλεγχο «ανετράπη θεαματικά», καθώς το Εφετείο αποφάσισε επίσης πως μπορεί να αμφισβητήσει την απαγόρευση σε περισσότερα νομικά πεδία απ’ ό,τι αρχικά επιτρεπόταν.

Η Αμμόρι κέρδισε επίσης δεύτερη σχετική αίτηση, που της επιτρέπει να διευρύνει το αντικείμενο της προσφυγής της τον Νοέμβριο — γεγονός που σημαίνει ότι έχει πλέον το δικαίωμα να παρουσιάσει ευρύτερα νομικά επιχειρήματα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το γιατί θεωρεί την απαγόρευση παράνομη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.