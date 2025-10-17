Ο συνταγματάρχης Μάικλ Ραντριανιρίνα, επικεφαλής του πραξικοπήματος στη Μαδαγασκάρη, ορκίστηκε πρόεδρος την Παρασκευή, μέσα σε επευφημίες, ήχους τρομπετών και υψωμένα σπαθιά, λίγες ημέρες αφότου κατέλαβε την εξουσία στο νησί, έπειτα από διαδηλώσεις νέων που ανάγκασαν τον προκάτοχό του να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο πρώην πρόεδρος, Άντρι Ρατζοελίνα, ο οποίος καθαιρέθηκε από το κοινοβούλιο αφού διέφυγε στο εξωτερικό το περασμένο σαββατοκύριακο, καταδίκασε το πραξικόπημα και αρνείται να παραιτηθεί από την εξορία, παρά τις μαζικές αποχωρήσεις στις δυνάμεις ασφαλείας και την επικύρωση της στρατιωτικής ανάληψης εξουσίας από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο μέσα σε λίγες ώρες.

Η Αφρικανική Ένωση και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασαν το πραξικόπημα, το οποίο ακολούθησε εβδομάδες διαδηλώσεων της λεγόμενης «Γενιάς Ζ», που πυροδοτήθηκαν αρχικά από τις χρόνιες ελλείψεις ηλεκτρισμού και νερού.

Κατά την τελετή ορκωμοσίας στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ο Ραντριανιρίνα δήλωσε: «Θα ασκήσω πλήρως, δίκαια και με συνέπεια τα υψηλά καθήκοντα του προέδρου της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης. Ορκίζομαι να ασκήσω την εξουσία που μου έχει ανατεθεί και να αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις στην υπεράσπιση και ενίσχυση της εθνικής ενότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Στο τέλος της τελετής, αξιωματικοί του στρατού ύψωσαν τα σπαθιά τους και οι τρομπέτες ήχησαν, σηματοδοτώντας την παράδοση της εξουσίας.

Ο Ραντριανιρίνα ανακοίνωσε ότι μια επιτροπή υπό την ηγεσία του στρατού θα κυβερνήσει έως και για δύο χρόνια, μαζί με μια μεταβατική κυβέρνηση, πριν από τη διεξαγωγή εκλογών, αν και αναλυτές αμφιβάλλουν για το κατά πόσο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί.

«Το αν ο στρατός θα επιστρέψει την εξουσία εξαρτάται λιγότερο από τα λόγια και περισσότερο από μηχανισμούς διασφάλισης, κινήτρων και ελέγχου», δήλωσε στο Reuters από την Ουάσινγκτον η ερευνήτρια Κετακαντριάνα Ραφιτοσόν, αντιπρόεδρος της Transparency International και συνέχισε: «Οι δεσμεύσεις τύπου “θα παραδώσουμε την εξουσία σε δύο χρόνια” είναι αδύναμες αν δεν συνοδεύονται από θεσμικά όρια που να περιορίζουν τη δυνατότητα της χούντας να παγιωθεί».

Αν και πολλοί νέοι πανηγύρισαν την πτώση του Ρατζοελίνα, ο οποίος και ο ίδιος είχε ανέλθει στην εξουσία με πραξικόπημα το 2009, ορισμένοι εκφράζουν ήδη ανησυχία για την ταχύτητα με την οποία παρενέβη ο στρατός.

Ακόμη και διαδηλωτές της «Γενιάς Ζ» που προσήλθαν για να γιορτάσουν την ορκωμοσία του νέου ηγέτη, φορώντας μπλουζάκια με το χαρακτηριστικό κρανίο και το ψάθινο καπέλο από τη σειρά One Piece, δήλωσαν πως ο αγώνας τους δεν έχει τελειώσει.

«Όχι ακόμα», είπε η 18χρονη φοιτήτρια Μιότι Αντριαναμπινιντσόα έξω από το δικαστήριο, καθώς αξιωματούχοι τυλιγμένοι στα χρώματα της μαδαγασκαριανής σημαίας κατευθύνονταν προς τα τζιπ τους. «Αυτό είναι ένα στάδιο. Δεν έχουμε πετύχει ακόμη τους στόχους μας».

Στην ερώτηση ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι, ο 23χρονος Φράνκο Ραμανάνβαριβο απάντησε: «Στόχος μας είναι να έχουμε μια κυβέρνηση κοντά στον λαό. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμη».

Ο Ραντριανιρίνα είναι διοικητής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT, που είχε διαδραματίσει ρόλο στο πραξικόπημα του 2009 που έφερε τον Ρατζοελίνα στην εξουσία, αν και ο ίδιος δεν είχε συμμετάσχει τότε. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων διαφοροποιήθηκε από τον πρόεδρο, καλώντας τους στρατιώτες να μην πυροβολούν διαδηλωτές και προσφέροντας προστασία στους πολίτες.

Η νεανική και φτωχική Μαδαγασκάρη

Οι διαδοχικές πολιτικές αναταράξεις της Μαδαγασκάρης αντικατοπτρίζουν μια κοινωνία με ιδιαίτερα νεανικό πληθυσμό, ο μέσος όρος ηλικίας είναι κάτω των 20 ετών, και βαθιά φτώχεια, που πλήττει τα τρία τέταρτα των περίπου 30 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας.

Παρά τις εξαγωγές πολύτιμων προϊόντων όπως η βανίλια, το νικέλιο, τα ζαφείρια και ο λευκός ορυκτός ιλμενίτης, το μέσο ετήσιο εισόδημα μετά βίας φθάνει τα 600 δολάρια, ενώ οι τιμές βασικών αγαθών, όπως το ρύζι, έχουν εκτοξευθεί.

Μεταξύ της ανεξαρτησίας της χώρας το 1960 και του 2020, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, καθιστώντας τη Μαδαγασκάρη μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που έγιναν φτωχότερες μέσα σε αυτό το διάστημα.

