Το Ριάντ σε συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ για αμυντική «ομπρέλα» από τις ΗΠΑ

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για μια αμυντική συμφωνία παρόμοια με εκείνη που υπεγράφη τον περασμένο μήνα μεταξύ ΗΠΑ και Κατάρ, που θα προβλέπει ότι οποιαδήποτε επίθεση στο εμιράτο θα θεωρείται απειλή για την ειρήνη και ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το Ριάντ ελπίζει ότι η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί όταν ο de facto ηγέτης του, πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα. To βασίλειο προσβλέπει σε μια «ισχυρή» συμφωνία, που θα περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ερωτηθείς για την πιθανή αμυντική συμφωνία, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε: ότι «υπάρχουν συζητήσεις για την υπογραφή κάποιου κειμένου όταν έρθει ο πρίγκιπας διάδοχος, αλλά οι λεπτομέρειες παραμένουν ρευστές».

Η Ουάσιγκτον, πρόσθεσε, «παραμένει δεσμευμένη στην ασφάλεια της περιοχής και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Σαουδική Αραβία για την επίλυση συγκρούσεων, την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την αποτροπή ασφαλών καταφυγίων για τρομοκράτες».

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ αναμένεται να φτάσει στις ΗΠΑ λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει ότι η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Κατάρ λαμβάνοντας «όλα τα νόμιμα και κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών, οικονομικών και, εάν χρειαστεί, στρατιωτικών».

Το διάταγμα εκδόθηκε μετά την ισραηλινή επίθεση του περασμένου μήνα εναντίον της Ντόχα, η οποία στόχευε πολιτικά στελέχη της Χαμά, μια ενέργεια που προκάλεσε σοκ στα πετρελαιοπαραγωγά κράτη του Κόλπου, τα οποία θεωρούν την Ουάσιγκτον εγγυητή της ασφάλειάς τους.

Η Σαουδική Αραβία, που επί μακρόν επιδιώκει μια αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, διεξήγαγε για μήνες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Μπάιντεν για την υπογραφή μιας συμφωνίας για την ασφάλεια, η οποία θα προέβλεπε επίσης την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Ωστόσο, η διαδικασία ανατράπηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ, που έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, έχει καταστήσει σαφές ότι το βασίλειο θα προχωρήσει σε εξομάλυνση σχέσεων μόνο εάν ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, κάτι που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με την κυβέρνηση Τραμπ για την επίτευξη μιας αυτόνομης αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή συμφωνίας ή εκτελεστικού διατάγματος.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News, που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, ότι «ελπίζει» η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες κατά την πρώτη του θητεία αποκατέστησαν τις διπλωματικές σχέσεις του Ισραήλ με τέσσερις αραβικές χώρες, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ελπίζω να δω τη Σαουδική Αραβία να συμμετέχει, και ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Τραμπ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στις ΗΠΑ από το 2018.

Η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους αγοραστές αμερικανικών όπλων, ενώ, κατά την επίσκεψη του Τραμπ στην περιοχή τον Μάιο, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει συμφωνία εξοπλισμών ύψους 142 δισ. δολαρίων με το βασίλειο, ποσό διπλάσιο από τον αμυντικό προϋπολογισμό του Ριάντ για το 2024.



Ωστόσο, όπως και άλλα κράτη του Κόλπου, η Σαουδική Αραβία έχει εκφράσει τα τελευταία 15 χρόνια αυξανόμενη ανησυχία για τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην περιοχή και την απρόβλεπτη φύση της αμερικανικής πολιτικής.



