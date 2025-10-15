Τριάντα άτομα οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης επειδή διαδήλωσαν υπέρ της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action, η οποία έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την κυβέρνηση.

«Το να διαδηλώνεις εναντίον της συνέργειας σε γενοκτονία δεν είναι τρομοκρατία, είναι ανθρωπισμός» δήλωσε στο δικαστήριο του Γουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, ένας από τους πρώτους κατηγορούμενους, ο Άντονι Χάρβεϊ, αφού προηγουμένως αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του.

Η δίκη των ανθρώπων αυτών, στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο 59χρονος συνταξιούχος μηχανικός Χάρβεϊ και μια 30χρονη αρτοποιός, θα διεξαχθεί μετά τον Μάρτιο του 2026, ανακοίνωσε ο δικαστής. Όλοι τους κατηγορούνται ότι κρατούσαν πλακάτ ή φορούσαν μπλουζάκια με τη φράση «Στηρίζω την Palestine Action» σε διαδηλώσεις που οργανώθηκαν στις 5 και 12 Ιουλίου. Με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο μπορεί να τους επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως έξι μηνών.

Οι συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετείχαν ήταν οι πρώτες που οργανώθηκαν αφού τέθηκε εκτός νόμου η οργάνωση. Έκτοτε, έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι επειδή εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Palestine Action, σύμφωνα με την Defend our Juries, που οργανώνει τις διαδηλώσεις.

Οι διάδρομοι του Δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ και η δικαστική αίθουσα ήταν γεμάτοι από κόσμο σήμερα, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων αλλά και των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί για να τους στηρίξουν. Μεταξύ αυτών ήταν και η Τρούντι Γουόρνερ, συνταξιούχος κοινωνική λειτουργός, η ο οποία συνελήφθη τον Αύγουστο και θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στις 28 Νοεμβρίου επειδή εξέφρασε τη στήριξή της στην Palestine Action. Οι διώξεις αυτές «είναι τρομερή σπατάλη δημόσιων πόρων», σχολίασε η 70χρονη γυναίκα στο Γαλλικό Πρακτορείο κάνοντας λόγο για «δυσανάλογη αντίδραση της κυβέρνησης» και «καταπάτηση των δικαιωμάτων» των πολιτών.

Η Palestine Action ζητούσε κυρίως να απαγορευτεί η πώληση όπλων στο Ισραήλ. Στις αρχές Ιουλίου προστέθηκε στον κατάλογο των οργανώσεων που θεωρούνται «τρομοκρατικές» από τη Βρετανία, όπως η Χαμάς και η Αλ Κάιντα, με αφορμή βανδαλισμούς που διέπραξαν ακτιβιστές κυρίως σε μια στρατιωτική αεροπορική βάση.

Η απαγόρευση της οργάνωσης έχει επικριθεί ευρέως. Σε επιστολή του προς την υπουργό Εσωτερικών της Βρετανίας, ο Επίτροπος των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Μάικλ Ο’Φλάχερτι, κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να διαφυλάξει το δικαίωμα στην ελευθερία της συνάθροισης και συνέστησε να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις διαδηλώσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

