Η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές την Παρασκευή να προωθήσουν τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της επαναλειτουργίας των συνόρων, της εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας, της έναρξης της ανοικοδόμησης, της σύστασης διοίκησης και της ολοκλήρωσης της αποχώρησης του Ισραήλ.

Οι μάχες έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει στη Γάζα στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει εγκριθεί από τους μεσολαβητές Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία. Ωστόσο, τα περαιτέρω βήματα έχουν καθυστερήσει εν μέρει λόγω των κατηγοριών του Ισραήλ ότι η Χαμάς καθυστερεί την παράδοση των πτωμάτων των νεκρών ομήρων, σημειώνει το Reuters.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προετοιμάζεται για την επαναλειτουργία του συνοριακού σταθμού Ράφα, ώστε να επιτρέψει την είσοδο και έξοδο των Παλαιστινίων, αλλά δεν έδωσε ακριβή ημερομηνία, καθώς αντάλλαξε κατηγορίες με τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Άλλα ανεπίλυτα στοιχεία του σχεδίου περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Η Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και στην παράδοση των σωμάτων όλων των ομήρων, αλλά επεσήμανε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί πάρει χρόνο.

Πηγή: skai.gr

