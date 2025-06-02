Η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε τη Δευτέρα τη νέα αμυντική στρατηγική, η οποία στο επίκεντρό της θέτει ένα «ισχυρότερο και πιο αποτελεσματικό» ΝΑΤΟ, καθώς η χώρα ενισχύει την πυρηνική της αποτροπή, ανασυγκροτεί τα αποθέματα πυρομαχικών και όπλων και επενδύει δισεκατομμύρια λίρες σε τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους πολέμου.

Η νέα αμυντική στρατηγική της Βρετανίας προειδοποιεί ότι οι απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα «είναι πιο σοβαρές και λιγότερο προβλέψιμες από οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο». Στο επίκεντρο του νέου δόγματος βρίσκεται η σαφής στροφή από τη μακρά περίοδο υποεπένδυσης και τη «νοοτροπία ειρήνης» προς μια κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, με στόχο η χώρα να είναι προετοιμασμένη για τις προκλήσεις ενός ολοένα και πιο ασταθούς και επικίνδυνου γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Το πλαίσιο αυτό αποτυπώνεται αναλυτικά στο στρατηγικό έγγραφο των 140 σελίδων που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Πυρηνικά

Η έκθεση συνιστά στη Βρετανία να ξεκινήσει συζητήσεις με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ σχετικά με τα «δυνητικά οφέλη και τη σκοπιμότητα ενισχυμένης συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην πυρηνική αποστολή του ΝΑΤΟ». Η κυβέρνηση επιθυμεί να το επιτύχει αυτό μέσω της ανανέωσης της υφιστάμενης πυρηνικής της αποτροπής, επενδύοντας 15 δισεκατομμύρια λίρες (20 δισεκατομμύρια δολάρια) στο πρόγραμμα των πυρηνικών κεφαλών της, και εξετάζοντας άλλα μέσα αποτροπής των εχθρικών πυρηνικών όπλων - τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αγορά μαχητικών αεροσκαφών ικανών να εκτοξεύουν πυρηνικές βόμβες.

Η νέα αμυντική στρατηγική καταδεικνύει την ανάγκη να διαδραματίσει η Βρετανία μεγαλύτερο ρόλο στην πυρηνική αποτροπή, ως το μόνο ευρωπαϊκό κράτος που έχει αναθέσει τις πυρηνικές του δυνατότητες στην άμυνα του ΝΑΤΟ — κάτι που η Γαλλία δεν κάνει επί του παρόντος. Η ανάγκη για αυξημένη δράση από τη βρετανική πλευρά έγκειται, σύμφωνα με την έκθεση, στην «πρωτοφανή πρόκληση» που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο «σχεδόν ισότιμες» πυρηνικές δυνάμεις: τη Ρωσία και την Κίνα.

Με το πρόγραμμα Trident να απορροφά ήδη μεγάλο μέρος των αμυντικών δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου, η συγκεκριμένη πολιτική αναμένεται να είναι δαπανηρή. Πέρα από την επένδυση σε πυρηνικές κεφαλές, η Βρετανία σχεδιάζει να κατασκευάσει έως και 12 νέα υποβρύχια.

Προειδοποιήσεις για Ρωσία και Κίνα

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ήδη υπό «καθημερινή επίθεση» από απειλές που κυμαίνονται από κατασκοπεία έως κυβερνοπόλεμο και παραποίηση πληροφοριών, γεγονός που πλήττει τόσο την κοινωνία όσο και την οικονομία, αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι οι προτεραιότητες ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μετατοπιστεί από το ΝΑΤΟ — και κατ’ επέκταση την Ευρώπη — προς την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και την ίδια την αμερικανική επικράτεια.

Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα αυξάνουν τον αριθμό και τους τύπους των πυρηνικών όπλων που διαθέτουν στα αποθέματά τους και έχουν εμβαθύνει τη μεταξύ τους σχέση. Προειδοποιούν ότι υπάρχουν διαρκείς λόγοι που ενδέχεται να οδηγήσουν αυτές τις δύο χώρες σε ευθυγράμμιση με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, ακόμη και αν οι σχέσεις αυτές συνοδεύονται από αμοιβαία δυσπιστία.

Στρατός, Ναυτικό

Η έκθεση συνιστά ότι ο Βρετανικός Στρατός θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 73.000 επαγγελματίες στρατιώτες, αριθμός που θα πρέπει να αυξηθεί στους 100.000 όταν συμπεριλαμβάνονται οι έφεδροι. Όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, θα πρέπει να υπάρξει μια «μικρή αύξηση» στο μέγεθος του τακτικού στρατού — ο οποίος βρίσκεται ήδη στο μικρότερο επίπεδο από την εποχή των Ναπολεόντειων Πολέμων — καθώς και μια αύξηση κατά 20% των ενεργών εφέδρων.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ δήλωσε τη Δευτέρα στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι στόχος είναι η αύξηση του τακτικού στρατού στις 76.000 μονάδες εντός της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, η οποία λήγει το 2034. Ωστόσο, αναμένεται να υπάρξουν επικρίσεις ότι η αύξηση αυτή δεν προβλέπεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε επίσης σχέδια για ένα «υβριδικό ναυτικό», το οποίο θα ενισχυθεί πέραν των υποβρυχίων που κατασκευάζονται στο πλαίσιο της συμμαχίας AUKUS με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, μέσω επενδύσεων σε αυτόνομα σκάφη. Η κύρια αποστολή τους θα είναι η περιπολία στον Βόρειο Ατλαντικό.

Πυρομαχικά

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ θα επενδύσει 1,5 δισ. λίρες για την κατασκευή έξι εργοστασίων παραγωγής πυρομαχικών, με στόχο τη δημιουργία μιας σταθερής γραμμής παραγωγής βλημάτων, η οποία θα μπορεί να αυξηθεί ταχύτατα σε περιόδους ανάγκης. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης της χώρας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη μεταποίηση, καθώς και στην συσσώρευση αποθεμάτων πυρομαχικών, τα οποία έχουν εξαντληθεί έπειτα από δεκαετίες υποεπένδυσης και συνεχείς αποστολές στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην αγορά έως και 7.000 πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, μετά τα διδάγματα από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος κατέδειξε τη στρατηγική σημασία των όπλων βαθιάς κρούσης.

Τεχνητή Νοημοσύνη, Drones

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενισχύσει σημαντικά τις επενδύσεις του στην κυβερνοασφάλεια και σε άλλες προηγμένες τεχνολογίες, ιδρύοντας μια νέα Διοίκηση Κυβερνοχώρου και Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος (Cyber and Electromagnetic Command), με σκοπό την προστασία των στρατιωτικών δικτύων από δεκάδες χιλιάδες κυβερνοεπιθέσεις ετησίως, αλλά και τον συντονισμό των επιθετικών κυβερνοεπιχειρήσεων της Βρετανίας. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα νέο ψηφιακό σύστημα στοχοποίησης που θα επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια εχθρικούς στόχους.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι η επένδυση σε τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικά, σμήνη χερσαίων drone, αλλά και πιο συμβατικά οπλικά συστήματα, όπως όπλα μακράς εμβέλειας και αντιαεροπορική άμυνα, θα επιτρέψει στον βρετανικό στρατό να πολλαπλασιάσει τη φονική του ισχύ επί δέκα.

Σε ξεχωριστό σημείο, η αναφορά προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις στη λεγόμενη «βιολογική μηχανική» μπορεί να έχουν τεράστιες επιπτώσεις, μέσω της δημιουργίας νέων παθογόνων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποια μέτρα θα ληφθούν για την αντιμετώπισή τους.

Αντιαεροπορική Άμυνα

Αν και η έκθεση δεν ζητά ρητά την ανάπτυξη ενός συστήματος άμυνας τύπου «Iron Dome» όπως του Ισραήλ, οι συντάκτες τονίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να βελτιώσει τις υπάρχουσες δυνατότητές του, για παράδειγμα με την προμήθεια περισσότερων αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης E-7 Wedgetail. Αξιωματούχοι εξηγούν ότι στόχος είναι η δημιουργία συστημάτων ικανά να καταρρίπτουν απειλές πιο αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες, αντί να επενδύσουν σε ολοκαίνουριες πλατφόρμες.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ειδικοί ασφαλείας προειδοποίησαν ότι η Βρετανία δεν θα μπορούσε να αμυνθεί σε ενδεχόμενη επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ένα σύστημα τύπου Iron Dome θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό. Η έκθεση καλεί το υπουργείο Άμυνας να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη για βαθύτερη διαλειτουργικότητα με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, καθώς και να στοχεύσει στη διασύνδεση των ψηφιακών και συμβατικών στρατιωτικών ικανοτήτων έως τον Ιούλιο του 2026.

Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η έκθεση προτείνει το Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύξει έως τον Μάρτιο του 2025 μια ειδική στρατηγική για τον χρηματοοικονομικό τομέα, ενθαρρύνοντας επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) και εταιρείες ιδιωτικών συμμετοχών (private equity) να επενδύσουν περισσότερο στη βιομηχανία άμυνας.

Η κυβέρνηση θα ιδρύσει επίσης μια Μονάδα Αμυντικής Καινοτομίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Defense Innovation Unit) με χρηματοδότηση 400 εκατομμυρίων λιρών, με στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη βρετανικών αμυντικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί νέο γραφείο εξαγωγών για την προώθηση βρετανικών τεχνολογιών και οπλικών συστημάτων σε συμμάχους.

Στάρμερ: Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να εξοπλίσει τη χώρα για τις επόμενες δεκαετίες

Από τη Γλασκώβη της Σκωτίας ο Στάρμερ παρουσίασε τη στρατηγική του προκειμένου να καταστήσει τη Βρετανία μια χώρα «έτοιμη για μάχη» και «εξοπλισμένη για τις επόμενες δεκαετίες».

«Η απειλή που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πιο σοβαρή, πιο άμεση και πιο απρόβλεπτη από ποτέ, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», τόνισε. «Είμαστε αντιμέτωποι με έναν πόλεμο στην Ευρώπη, με νέους πυρηνικούς κινδύνους, με καθημερινές κυβερνοεπιθέσεις, με αυξημένη επιθετικότητα της Ρωσίας στα ύδατά μας, ενώ απειλεί επίσης (η Ρωσία) τον εναέριο χώρο μας», τόνισε.

«Όταν απειλούμαστε ευθέως από χώρες που διαθέτουν προηγμένες στρατιωτικές δυνάμεις, ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να τις αποτρέψουμε είναι να είμαστε έτοιμοι και να τους δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε την ειρήνη δια της ισχύος», πρόσθεσε.

Την Κυριακή, σε ένα άρθρο του στην ταμπλόιντ The Sun ανέφερε ως χώρες που συνιστούν απειλή τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Άφησε έξω την Κίνα καθώς το Λονδίνο προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Πεκίνο, που ήταν τεταμένες επί των προηγούμενων, συντηρητικών κυβερνήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.