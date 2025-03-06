Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει μια νέα παρτίδα επιθετικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει «τη ρωσική επιθετικότητα στη Μαύρη Θάλασσα», όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Το Λονδίνο υπέγραψε μια σύμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων λιρών (35,7 εκατ. ευρώ) με τη βρετανική θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Anduril Industries, ανέφερε εξάλλου το υπουργείο, στο περιθώριο της επίσκεψης του υπουργού Τζον Χίλι στην Ουάσινγκτον. Ο Χίλι πρόκειται να συναντηθεί εντός της ημέρας με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο.

Η σύμβαση προβλέπει την παράδοση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ικανών να επιτηρούν μια ζώνη και στη συνέχεια να εξαπολύουν πλήγματα σε στόχους που διεισδύουν σε αυτήν. Το Λονδίνο δεν διευκρίνισε πόσοι δρόνοι θα αγοραστούν και θα δοθούν στο Κίεβο.

Η Βρετανία έχει ήδη παραδώσει περισσότερα από 10.000 drones στους Ουκρανούς, ανέφερε ο Χίλι.

Πέρυσι, το Λονδίνο και η Λετονία συμφώνησαν να οργανώσουν την παραγωγή και την παράδοση στην Ουκρανία χιλιάδων δρόνων, που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για να αναχαιτίσουν την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.