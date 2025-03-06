Η επιστήμη θεωρείται από κάποιους πως είναι το αντίθετο της θρησκείας. Η επιστήμη χρησιμοποιεί τη λογική, τον εμπειρισμό και τις αποδείξεις που προκύπτουν από την πειραματική διαδικασία, ενώ η θρησκεία στηρίζεται στην αποκάλυψη, την πίστη και την ύπαρξη του υπερφυσικού.

Ωστόσο, ένας επιστήμονας του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι ένας μαθηματικός τύπος αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού.

Ο Δρ. Γουίλι Σουν, αστροφυσικός και αεροδιαστημικός μηχανικός, όπως αναφέρει η Daily Mail, ανέφερε πως η πρόβλεψη της αντιύλης το 1928 υποδηλώνει ότι το σύμπαν είχε έναν σκόπιμο σχεδιασμό.

Ο Δρ. Σουν αναφέρθηκε σε ένα επιχείρημα, το οποίο υποδηλώνει ότι οι νόμοι της φύσης και οι συνθήκες του σύμπαντος είναι κατάλληλοι για την ύπαρξη ζωής και ότι είναι εξαιρετικά απίθανο αυτό να συνέβη τυχαία.

Η αντιύλη και η ύλη σχηματίστηκαν μαζί μετά το Big Bang, αλλά υπάρχει λιγότερη αντιύλη στο σύμπαν. Η αντιύλη έχει το αντίθετο φορτίο από την ύλη, οπότε αν ήταν ίσες, θα αλληλοεξουδετερώνονταν. Η ασυμμετρία μεταξύ ύλης και αντιύλης στο σύμπαν ερμηνεύεται ως ένδειξη σκόπιμου σχεδιασμού.

Ο Δρ Σουν δήλωσε ότι υπάρχουν στιγμές στη φυσική ή τα μαθηματικά που δεν έχουν καμία σχέση με τον πραγματικό κόσμο, αλλά παρόλα αυτά αποδεικνύονται αληθινές, όπως η εξίσωση του καθηγητή του Κέιμπριτζ, Πολ Ντιράκ που έσπασε τους γνωστούς νόμους της φυσικής.

Ο Ντιράκ θεωρείται ο «πατέρας της αντιύλης», καθώς διαπίστωσε τυχαία την ύπαρξή της πριν επιβεβαιωθεί πραγματικά το 1932.

Μάλιστα, το 1963 ο Ντιράκ μάλιστα περιέγραψε τον Θεό ως «μαθηματικό πολύ υψηλού επιπέδου», σε επιστημονικά περιοδικά.

«Φαίνεται να είναι ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της φύσης ότι οι θεμελιώδεις φυσικοί νόμοι περιγράφονται με όρους μαθηματικής θεωρίας, η οποία χρειάζεται αρκετά υψηλό επίπεδο μαθηματικών για να την κατανοήσει κανείς», είχε αναφέρει.

«Μπορεί να αναρωτηθείτε: Γιατί η φύση είναι έτσι δομημένη; Μπορεί κανείς να απαντήσει μόνο ότι οι σημερινές μας γνώσεις φαίνεται να δείχνουν ότι η φύση είναι έτσι δομημένη. (...) Θα μπορούσαμε ίσως να περιγράψουμε την κατάσταση λέγοντας ότι ο Θεός είναι μαθηματικός πολύ υψηλού επιπέδου και ότι χρησιμοποίησε πολύ προηγμένα μαθηματικά για να κατασκευάσει το σύμπαν», σημείωσε ο επιστήμονας.

Υπήρξαν πολλοί ειδικοί που πιστεύουν ότι βρήκαν αποδείξεις του Θεού στο σύμπαν, όπως ο Ρίτσαρντ Σουίνμπερν και ο Ρόμπιν Κόλινς, οι οποίοι δημιούργησαν το επιχείρημα της τελειοποίησης. Όπως είχαν πει, αν η βαρύτητα ήταν απλώς ελαφρώς ασθενέστερη, οι γαλαξίες, τα αστέρια και οι πλανήτες δεν θα είχαν σχηματιστεί. Αλλά αν ήταν ισχυρότερη, το σύμπαν μπορεί να είχε καταρρεύσει σε μια μαύρη τρύπα.

