Την επανέναρξη της ροής φυσικού αερίου από τον ρωσικό αγωγό ως μέρος μιας συμβιβαστικής συμφωνίας που αποσκοπεί να αποτρέψει τη Σλοβακία από το να ασκήσει βέτο στην υποστήριξη της Ουκρανίας, πρότειναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο από τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι αναμένεται να συζητήσουν και πιθανότατα να μεσολαβήσουν ώστε το Κίεβο να ανανεώσει μια συμφωνία όπου θα έδινε το «πράσινο φως» στη Μόσχα ώστε να εξάγει φυσικό αέριο μέσω της χώρας.

Η Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιείται προκειμένου να η ΕΕ να βρει λύσεις στην αντικατάσταση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το πάγωμα της βοήθειας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Ωστόσο, ο λαϊκιστής πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο μαζί με τον Ούγγρο ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν απειλούν να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες αυτές.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, τη Σλοβακία και την Ουκρανία να εντείνουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση εφαρμόσιμων λύσεων στο ζήτημα της διαμετακόμισης φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων μέσω της επανέναρξης του», αναφέρεται στο έγγραφο.

Αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Συμβούλιο πρόσθεσε το ζήτημα στη συζήτηση με σκοπό η Σλοβακία να αποσύρει τις αντιρρήσεις της για το συνολικό κείμενο και τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται, ότι μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που επέτρεπε στη Μόσχα να αντλεί καύσιμα μέσω της χώρας έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Έκτοτε, ο Ρόμπερτ Φίτσο ασκεί συνεχώς πιέσεις για την ανανέωση της συμφωνίας κατηγορώντας την ΕΕ ότι δεν υποστήριξε τα αιτήματά του, ενώ απείλησε να αποκόψει την Ουκρανία από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ως αντίποινα.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι ο οποίος παρευρίσκεται επίσης στη σημερινή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, έχει προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο επανέναρξης και είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η Μόσχα δεν είναι αξιόπιστος πάροχος ενέργειας.

«Δεν πρόκειται να παρατείνουμε τη διαμετακόμιση του ρωσικού φυσικού αερίου», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος πριν από τη διακοπή. «Δεν θα τους επιτρέψουμε να κερδίσουν επιπλέον δισεκατομμύρια στο αίμα μας».

