Φιντάν: Η Τουρκία θα ήθελε να είναι μέρος μιας νέας ευρωπαϊκής δομής ασφάλειας σε περίπτωση διάλυσης του ΝΑΤΟ

Σχολιάζοντας τις ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είπε ότι «είναι μια προειδοποίηση να σχεδιάσουμε το δικό μας κέντρο και να ενώσουμε».

Ο Φιντάν πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα ήθελε να είναι μέρος μιας νέας ευρωπαϊκής δομής ασφάλειας σε περίπτωση διάλυσης του ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης, ο Φιντάν είπε: «Το τζίνι είναι έξω από το μπουκάλι και δεν υπάρχει τρόπος να το αναιρέσεις».

«Ακόμη κι αν ο Πρόεδρος Τραμπ επιλέξει να μην αποσυρθεί από την Ευρώπη τώρα, είναι πιθανό στο μέλλον κάποιος με παρόμοιες απόψεις και πολιτικές ιδέες να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης της συνεισφοράς των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια», τόνισε.

