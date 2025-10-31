Βρετανία: Τέλος τίτλων για τον Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας αφαίρεσε χθες βράδυ τους τίτλους και τις τιμές του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου, εξαιτίας της εμπλοκής του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Για χρόνια ο πρίγκιπας Άντριου φημολογούνταν ότι ήταν ο «αγαπημένος» της βασίλισσας Ελισσάβετ Β’. Μόλις στις 25 Οκτωβρίου, άρθρο των Times είχε τίτλο: «Ο Άντριου ήταν το αδύναμο σημείο της βασίλισσας. Ο βασιλιάς Κάρολος πληρώνει τώρα το τίμημα». Δεν είναι το μόνο άρθρο που εξετάζει την περίεργη αυτή σχέση, ακολουθούν πολλά περισσότερα που εδώ και μήνες αναλύουν τη ζωή του 65χρονου, πλέον, Άντριου.



Ο λόγος ήταν κυρίως η ανάμειξη του Άντριου στην υπόθεση του Έπσταϊν και, όπως φαίνεται, η στενή σχέση του ίδιου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα και παιδόφιλο, Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

Η αρχή του «ξεγυμνώματος»

Για μήνες, νέα στοιχεία της υπόθεσης εμπλέκουν το μέλος της βασιλικής οικογένειας και μόλις τον Οκτώβριο ο ίδιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τους βασιλικούς του τίτλους ως Δούκας του Γιορκ, και βέβαια όσους στρατιωτικούς και τιμητικούς τίτλους έχει λάβει, ακόμα και εκείνους που τον θέτουν ως πάτρωνα-προστάτη φιλανθρωπικών οργανώσεων.



Χθες, ήρθε από το Παλάτι του Μπάκινγχαμ κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως «τελειωτική» κίνηση για τον Άντριου και τη σχέση του με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Στην επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε λίγο μετά τις 19:00 ώρα Αγγλίας, το Παλάτι του Μπάκινγχαμ ξεκαθάρισε ότι «ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουνμπατεν Ουίνδσορ».



Όλα με απόφαση του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος αποφάσισε δηλαδή να αφαιρέσει ακόμα και τον τίτλο του «Πρίγκιπα» από τον αδελφό του, ενώ στο τέλος της ανακοίνωσης επισημαίνεται ότι «οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθιά τους συμπάθεια ήταν, και θα παραμείνει, με τα θύματα και όλους όσοι έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης».



Μεταξύ άλλων, μάλιστα, το Παλάτι ξεκαθαρίζει ότι ο Άντριου θα εγκαταλείψει τη βασιλική κατοικία στο Ουίνδσορ, γνωστή ως Royal Lodge, για να μεταφερθεί σε ιδιωτικό ακίνητο στο Σάντριγχαμ, το οποίο ανήκει στην προσωπική περιουσία του βασιλιά, με το χρονικό περιθώριο να ορίζεται «το συντομότερο δυνατόν».

Οι έντονες αντιδράσεις

Η είδηση βρίσκεται σήμερα σε όλα τα βρετανικά πρωτοσέλιδα, τα οποία κάνουν λόγο για μια «ιστορική» απόφαση, καθώς ο τελευταίος που του αφαιρέθηκε ο τίτλος ήταν ο Ερνέστος Αύγουστος πίσω στο 1919, ο οποίος αποφάσισε να πάρει το μέρος των Γερμανών κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρότι ήταν άμεσος απόγονος του βασιλιά Γεωργίου Γ’.



Η απόφαση λοιπόν έρχεται για ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα. Για φιλικές σχέσεις Άντριου με Έπσταϊν, αλλά και τις κατηγορίες της Βιρτζίνια Τζούφρεϊ για σεξουαλική κακοποίηση από τον Άντριου τουλάχιστον τρεις φορές ενώ ήταν σε εφηβική ηλικία. Μάλιστα, νέο στοιχείο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει ότι ο τέως πρίγκιπας έστειλε τον Φεβρουάριο του 2011 μέιλ στον καταδικασμένο παιδόφιλο Έπσταϊν «μείνε σε στενή επαφή και θα παίξουμε λίγο περισσότερο σύντομα!!!!», παρότι ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι σταμάτησε τις επαφές του από τον Δεκέμβριο του 2010.



Η οικογένεια της Τζούφρεϊ, στην επίσημη ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για ένα «απλό κορίτσι από την Αμερική που κατάφερε με το θάρρος και την αλήθεια της να ρίξει κάτω έναν πρίγκιπα», ενώ πρόσθεσε ότι «θα γιορτάζει από ψηλά», καθώς η ίδια αυτοκτόνησε τον Απρίλιο αυτού του έτους. Παράλληλα, όμως, η οικογένεια ζητά επιπλέον έρευνα, ώστε «να βρεθεί ο Άντριου πίσω από τα κάγκελα».



Σύσσωμα τα πολιτικά κόμματα της χώρας χαιρέτησαν την απόφαση. Επισημαίνεται ότι οι δύο κόρες του Άντριου, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία, δεν θα χάσουν τα βασιλικά τους αξιώματα, ενώ και ο Άντριου -παρά τις εξελίξεις- παραμένει 8ος στη διαδοχή του βρετανικού βασιλικού θρόνου.

