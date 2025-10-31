Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απαγόρευσε την είσοδο στη Ρωσία σε ορισμένους ακόμη αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε απάντηση των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται στη λίστα.

Στις 23 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Το πακέτο περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρώσεις σε τράπεζες της Κεντρικής Ασίας, σε κινεζικά διυλιστήρια και στο δίκτυο του ρωσικού «σκιώδους στόλου».



Πηγή: skai.gr

