Ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε στην αφαίρεση των τίτλων και τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου, καθώς και στην απομάκρυνσή του από την κατοικία του, τη «Βασιλική Στοά», λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, έχει ήδη επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση στον Άντριου να παραδώσει τη μίσθωση της πολυτελούς έπαυλης στο Windsor Great Park, ενώ θα μεταφερθεί σε ιδιωτική κατοικία μικρότερης κλίμακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ στο εξής θα αναφέρεται ως Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Ο Άντριου, 65 ετών, νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου και δεύτερος γιος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα υπό αυξανόμενη πίεση λόγω των δεσμών του με τον χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, αναγκάστηκε να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον τίτλο του δούκα του Γιορκ.

Ο Κάρολος κλιμάκωσε τώρα τα μέτρα εναντίον του αδελφού του, αφαιρώντας του όλους τους τίτλους.

Σύμφωνα με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για να παραδώσει τη μίσθωση της έπαυλής του Royal Lodge, που βρίσκεται στην έκταση του Windsor, δυτικά του Λονδίνου. Θα μετακινηθεί σε άλλη ιδιωτική κατοικία στην ανατολική Αγγλία.

«Οι κυρώσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του», αναφέρει η ανακοίνωση του Παλατιού, προσθέτοντας: «Οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθιά τους συμπάθεια παραμένουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Η δημοσίευση των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, με τίτλο “Nobody’s Girl”, έφερε ξανά στο προσκήνιο τις κατηγορίες σε βάρος του Άντριου. Η Τζιούφρε, την οποία ο πρίγκιπας υποστηρίζει ότι ποτέ δεν συνάντησε, ισχυρίζεται ότι εκείνος την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη.

Βασιλική πηγή ανέφερε ότι, αν και ο Άντριου συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες, υπήρξαν σοβαρές αστοχίες. Η απόφαση ελήφθη από τον βασιλιά Κάρολο, με τη στήριξη της υπόλοιπης οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο βρετανικός Τύπος επικεντρώνεται στα οικονομικά του Άντριου, μετά το ρεπορτάζ των Times ότι δεν έχει καταβάλει ενοίκιο για την 30 δωματίων κατοικία του εδώ και δύο δεκαετίες, αν και φέρεται να δαπάνησε πάνω από 7,5 εκατ. λίρες για ανακαινίσεις.

Μάλιστα, την Τετάρτη, κοινοβουλευτική επιτροπή εξέφρασε δημόσια αμφιβολίες για το αν ο Άντριου θα έπρεπε να εξακολουθεί να διαμένει στο ακίνητο, σε μια σπάνια πολιτική παρέμβαση για μέλος της βασιλικής οικογένειας.



Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

Η Αυτού Μεγαλειότητα προχώρησε σήμερα στην έναρξη επίσημης διαδικασίας για την αφαίρεση του τίτλου και των τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου.

Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι στο εξής γνωστός ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Η μίσθωσή του για την κατοικία Royal Lodge, η οποία έως σήμερα του παρείχε νομική προστασία για τη συνέχιση της παραμονής του, καταγγέλθηκε επισήμως και έχει λάβει επίσημη ειδοποίηση για την παράδοσή της. Θα μεταφερθεί σε ιδιωτική κατοικία.

Οι κυρώσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Η Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθύτατη συμπάθειά τους ήταν και παραμένουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης.

Πηγή: skai.gr

