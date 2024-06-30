Η βρετανική εφημερίδα Sunday Times ανακοίνωσε σήμερα πως υποστηρίζει το Εργατικό Κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Ιουλίου, επιχειρηματολογώντας στο κύριο άρθρο της πως η χώρα χρειάζεται μια «ριζική επανεκκίνηση» έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως είμαστε και πιστεύουμε πως είναι τώρα η σωστή στιγμή για να εμπιστευθούμε στο Εργατικό Κόμμα την αποστολή να αποκαταστήσει την επάρκεια στη διακυβέρνηση», αναφέρεται στο κύριο άρθρο της εφημερίδας. «Έρχεται μια στιγμή που η αλλαγή είναι η μόνη επιλογή».

Το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις των Συντηρητικών του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Η εφημερίδα ανήκει στον Ρούπερτ Μέρντοχ και παραδοσιακά στηρίζει το Συντηρητικό Κόμμα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2005 και μετά.

Στο άρθρο διατυπώνονται κατηγορίες τόσο εναντίον των Εργατικών όσο και των Συντηρητικών ότι «απέφυγαν την ουσιαστική συζήτηση» και ότι δεν ήταν ειλικρινείς σχετικά με την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας.

Αν και επαινείται ο Σούνακ και ο Τζέρεμι Χαντ για την αποκατάσταση της σταθερότητας μετά την πρωθυπουργία της Λιζ Τρας, ωστόσο σημειώνεται ότι «τελικά δεν μπόρεσαν ούτε να επιδιορθώσουν τη ζημιά που προκλήθηκε στους Τόρις ούτε να ενώσουν τους διστακτικούς συναδέλφους τους».

«Η Βρετανία χρειάζεται τώρα μια ριζική επαναφορά», αναφέρει. «Η Βρετανία πρέπει να τα πάει καλύτερα - ως τόπος διαμονής, εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πρόκληση είναι τεράστια. Οι εξουθενωμένοι Συντηρητικοί δεν μπορούν. Έρχεται η στιγμή που η αλλαγή είναι η μόνη επιλογή».

Σύμφωνα με το BBC, η πιο ευπώλητη εφημερίδα του Μέρντοχ, η Sun, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την υποστήριξή της, αν και σε προηγούμενες εκλογές η εφημερίδα υποστήριξε συχνά το κόμμα που κερδίζει.

Άλλες εφημερίδες που έχουν υποστηρίξει μέχρι στιγμής το Εργατικό είναι η Daily Mirror, ο Guardian και ο Independent, ενώ η Daily Mail και η Daily Telegraph έχουν υποστηρίξει τους Συντηρητικούς.

Πηγή: skai.gr

