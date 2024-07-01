Σε μια ιστορική απόφαση το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε σήμερα ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει «μερική ασυλία» από την ποινική δίωξη για ενέργειες κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, με 6 ψήφους υπέρ και 3 κατά, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι πρώην πρόεδροι προστατεύονται από ποινικές διώξεις για πράξεις που υπάγονται στα επίσημα καθήκοντά τους και έτσι ο Τραμπ έχει «μερική ασυλία».

Ο δικαστής Τζον Ρόμπερτς ανέφερε πως «η φύση της προεδρικής εξουσίας» παρέχει στον Τραμπ το δικαίωμα απόλυτης ασυλίας από ποινικές διώξεις για την επίσημη δραστηριότητά του ως πρόεδρος.

«Συνεπώς, παραπέμπουμε στο Επαρχιακό Δικαστήριο για να καθορίσει σε πρώτο βαθμό εάν η συμπεριφορά του Τραμπ σε αυτόν τον τομέα χαρακτηρίζεται ως επίσημη ή ανεπίσημη», έγραψε ο Ρόμπερτς.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ενώ ένας πρόεδρος έχει ασυλία από ποινικές διώξεις για την επίσημη δραστηριότητά του κατά την άσκηση του αξιώματός του, δεν έχει ασυλία για «ανεπίσημες πράξεις». Έτσι, στο έγγραφο τονίζεται ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει διάκριση μεταξύ των επίσημων και ανεπίσημων ενεργειών του Τραμπ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η απόφαση θα επιτρέψει να συνεχιστεί μια από τις πιο σοβαρές δίκες με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο Τραμπ, ο οποίος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να ανατρέψει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Τραμπ: «Μεγάλη νίκη» η απόφαση

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την προεδρική ασυλία, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλη νίκη» για το Σύνταγμα και τη δημοκρατία.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social, «Μεγάλη νίκη για το Σύνταγμα και τη δημοκρατία μας. Περήφανος που είμαι Αμερικάνος!».

Με τη σειρά της η νομική του ομάδα χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου «μεγάλη νίκη».

