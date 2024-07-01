Ο Βένκο Φίλιπτσε εξελέγη νέος αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Σοσιαλδημοκρατική Ένωση (SDSM), στις εσωκομματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες.

Ο Βένκο Φίλιπτσε επικράτησε με μεγάλη διαφορά των τριών άλλων υποψηφίων για την ηγεσία του SDSM.

O 47χρονος Βένκο Φίλιπτσε διαδέχεται στην ηγεσία του SDSM τον Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, ο οποίος παραιτήθηκε στα τέλη Μαϊου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη δεινή ήττα του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία, στις 8 Μαΐου.

Ο νευροχειρούργος στο επάγγελμα Βένκο Φίλιπτσε θεωρείται στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου του SDSM, Ζόραν Ζάεφ και το διάστημα 2017-2021 είχε διατελέσει υπουργός Υγείας στην κυβέρνησή του.

To SDSM μετά την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές έχει εισέλθει σε βαθιά εσωστρέφεια. Ο νέος αρχηγός του κόμματος αυτού, στις πρώτες του δηλώσεις υποσχέθηκε ότι θα ενώσει την παράταξη και θα δώσει το παράδειγμα και διαβεβαίωσε ότι το SDSM θα είναι ένα ανοιχτό και σύγχρονο κόμμα, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

