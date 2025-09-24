Ένας 40χρονος συνελήφθη για την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, προκαλώντας χάος στις πτήσεις.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ, στο πλαίσιο της έρευνας για την κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης για αρκετές αεροπορικές εταιρείες, παγκοσμίως.

«Αν και η σύλληψη είναι θετικό βήμα, η έρευνα είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και συνεχίζεται», επισήμανε ο Πολ Φόστερ, επικεφαλής της μονάδας για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο της NCA.

Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης με την υποψία ότι παραβίασε τον νόμο περί κατάχρησης υπολογιστών και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αναφέρει το BBC.

Τη Δευτέρα, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ γνωστοποίησε πως στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε ransomware.

Το ransomware διαταράσσει τα συστήματα και συχνά οι χάκερς που κάνουν αυτού του είδους τις επιθέσεις ζητούν λύτρα σε κρυπτονομίσματα για να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

Η επίθεση εναντίον της αμερικανικής εταιρείας λογισμικού Collins Aerospace ανακαλύφθηκε το βράδυ της Παρασκευής και είχε ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της λειτουργίας πολλών ευρωπαϊκών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων τα αεροδρόμια του Λονδίνου, των Βρυξελλών, του Δουβλίνου και του Βερολίνου.

Οι πτήσεις ακυρώθηκαν και καθυστέρησαν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ ορισμένα αεροδρόμια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, όπως συμβαίνει στο Χίθροου.





