Εκατοντάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που έχασαν τις δουλειές στο πλαίσιο των περικοπών την περίοδο που ο Ίλον Μασκ ηγείτο το υπουργείο Αποδοτικότητας (DOGE) καλούνται τώρα να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Η Διοίκηση Γενικών Υπηρεσιών (GSA) έδωσε στους υπαλλήλους προθεσμία μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να αποδεχτούν ή να αρνηθούν την επαναπρόσληψή τους, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή του Associated Press. Όσοι αποδεχτούν την αποδοχές πρέπει να παρουσιαστούν για υπηρεσία στις 6 Οκτωβρίου μετά από επτάμηνη άδεια μετ' αποδοχών, κατά την οποία η GSA σε ορισμένες περιπτώσεις συσσώρευσε υψηλά κόστη — τα οποία μετακύλησαν στους φορολογούμενους — για να παραμείνουν σε δεκάδες ακίνητα των οποίων οι μισθώσεις πήγαιναν προς λήξη ή είχαν λήξει ήδη.

«Τελικά, το αποτέλεσμα ήταν ότι η υπηρεσία έμεινε προβληματική και με υποστελέχωση», δήλωσε ο Τσαντ Μπέκερ, πρώην αξιωματούχος ακινήτων της GSA. «Δεν είχαν τους ανθρώπους που χρειάζονταν για να εκτελέσουν βασικές λειτουργίες».

Ο Μπέκερ, ο οποίος εκπροσωπεί ιδιοκτήτες με κρατικές μισθώσεις στην Arco Real Estate Solutions, δήλωσε ότι η GSA βρίσκεται σε «λειτουργία διαλογής» εδώ και μήνες. Είπε ότι η ξαφνική μείωσης του μεγέθους του προσωπικού αντανακλά το πώς ο Μασκ και το Τμήμα Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης το παρατράβηξαν.



Επαναπρόσληψη απολυμένων ομοσπονδιακών υπαλλήλων

Το αίτημα της GSA για επιστροφή στην εργασία απολυμένων ομοσπονδιακών υπαλλήλων αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες επαναπρόσληψης σε αρκετές υπηρεσίες που στοχοποιήθηκαν από το DOGE. Τον περασμένο μήνα, η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων (IRS) δήλωσε ότι θα επιτρέψει σε ορισμένους υπαλλήλους που δέχτηκαν προσφορά παραίτησης να παραμείνουν στην εργασία τους. Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων επανέφερε νωρίτερα στην εργασία τους ορισμένους απολυμένους υπαλλήλους.

Κρίσιμης σημασίας για το έργο τέτοιων οργανισμών είναι η GSA, η οποία διαχειρίζεται πολλά από τα κτίρια. Από τον Μάρτιο, χιλιάδες υπάλληλοι της GSA αποχώρησαν από τον οργανισμό στο πλαίσιο προγραμμάτων που τους ενθάρρυναν να παραιτηθούν ή να λάβουν πρόωρη συνταξιοδότηση. Εκατοντάδες άλλοι απολύθηκαν στο πλαίσιο μιας δυναμικής προσπάθειας για τη μείωση του μεγέθους του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού. Αν και αυτοί οι υπάλληλοι δεν εμφανίστηκαν στην εργασία τους, ορισμένοι συνεχίζουν να πληρώνονται.

Η GSA ξεκίνησε στέλνοντας περισσότερες από 800 ειδοποιήσεις ακύρωσης συμβάσεων σε μισθωτήρια σε ιδιοκτήτες ακινήτων, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να ενημερώσει τους ενοικιαστές της κυβέρνησης. Η υπηρεσία δημοσίευσε επίσης μια λίστα με εκατοντάδες κυβερνητικά κτίρια που ήταν προς πώληση.

Ελάχιστες εξοικονομήσεις

Περισσότερες από 480 μισθώσεις που είχαν καταγγελθεί από το DOGE έχουν ανακληθεί. Αυτές οι μισθώσεις αφορούσαν γραφεία διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, τα οποία καταλαμβάνονται από οργανισμούς όπως η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων (IRS), η Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης και η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων.

Εν τω μεταξύ, η GSA προχώρησε σε μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας. Η κυβέρνηση μείωσε το προσωπικό της έδρας της GSA κατά 79%, τους διαχειριστές χαρτοφυλακίου της κατά 65% και τους διαχειριστές εγκαταστάσεων κατά 35%, σύμφωνα με ομοσπονδιακό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την κατάσταση.

Ως αποτέλεσμα της εσωτερικής αναταραχής, έληξαν 131 συμβόλαια που αφορούσαν μισθωτήρια χωρίς η κυβέρνηση να εκκενώσει στην πραγματικότητα τα ακίνητα, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αν και το υπουργείο του Μασκ κάποτε καυχιόταν ότι οι ακυρώσεις μισθώσεων και μόνο θα εξοικονομούσαν σχεδόν 460 εκατομμύρια δολάρια, έκτοτε έχει μειώσει την εκτίμηση αυτή στα 140 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με τον Μπέκερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.