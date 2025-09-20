Χάος έχει προκληθεί στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω κυβερνοεπίθεσης σε έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης.

Η κυβερνοεπίθεση έχει διαταράξει τη λειτουργία σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια συμπεριλαμβανομένων του Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πτήσεις που να έχουν επηρεαστεί από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης για αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στους επιβάτες που ταξιδεύουν, ανακοίνωσε το Σάββατο το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, έχοντας προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

Λόγω της επίθεσης τα αυτοματοποιημένα συστήματα τέθηκαν εκτός λειτουργίας, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Οι λεπτομέρειες της κυβερνοεπίθεσης εξακολουθούν να αποκαλύπτονται, αλλά ορισμένες πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί από τα αεροδρόμια που επλήγησαν.

Οι αρχές του αεροδρομίου Brandenburg του Βερολίνου δήλωσαν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών για συστήματα διαχείρισης επιβατών δέχτηκε επίθεση την Παρασκευή το βράδυ, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου να διακόψουν τις συνδέσεις με τα συστήματα.

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου δήλωσε ότι ένα «τεχνικό πρόβλημα» επηρέασε έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης.

Αναφέρθηκε η εταιρεία Collins Aerospace ως η εταιρεία που αντιμετώπισε το πρόβλημα, αναφέροντας ότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους αναχωρούντες επιβάτες.

Η Collins Aerospace συνεργάζεται με αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, σύμφωνα με το Χίθροου.

Ο αριθμός των ακυρωμένων πτήσεων στις Βρυξέλλες αυξάνεται σε 14

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών περιλαμβάνεται στα περισσότερο πληγέντα από τις σημερινές διαταραχές, σημειώνει το Sky News.

Στην τελευταία ενημέρωσή του επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των ακυρωμένων πτήσεων ανέρχεται πλέον σε 14, από 10 που ήταν νωρίτερα.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο, η μέση καθυστέρηση των αναχωρήσεων είναι μία ώρα.

Η ασφάλεια των αερομεταφορών «δεν επηρεάζεται»

Η γερμανική κυβερνητική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των υπολογιστών και των επικοινωνιών εξέδωσε μια ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι το παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης επιβατών στα αεροδρόμια «δεν λειτουργεί» προς το παρόν.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαχείριση των επιβατών στα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί να γίνεται χειροκίνητα.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με το αεροδρόμιο του Βερολίνου, το οποίο είναι ένα από τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί, και ότι η ασφάλεια των αερομεταφορών δεν επηρεάζεται.

Η αεροπορική βιομηχανία αποτελεί «ολοένα και πιο ελκυστικό στόχο»

Η προσοχή θα στραφεί αναμφίβολα στο πώς μια τέτοια κυβερνοεπίθεση μπόρεσε να επηρεάσει αρκετά μεγάλα αεροδρόμια.

Η Charlotte Wilson, από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Check Point, δήλωσε ότι η αεροπορική βιομηχανία έχει γίνει «ένας όλο και πιο ελκυστικός στόχος» για τους κυβερνοεγκληματίες λόγω της εξάρτησής της από κοινά συστήματα.

«Αυτές οι επιθέσεις συχνά χτυπούν μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, εκμεταλλευόμενες πλατφόρμες τρίτων που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από πολλές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια», επεσήμανε.

«Όταν ένας προμηθευτής παραβιάζεται, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι άμεσος και εκτεταμένος, προκαλώντας διαταραχές πέρα από τα σύνορα», πρόσθεσε.

«Οι κυβερνοεπιθέσεις σπάνια σταματούν στα εθνικά σύνορα, οπότε όσο πιο γρήγορα μια χώρα μπορεί να εντοπίσει και να αναφέρει μια επίθεση, τόσο πιο γρήγορα μπορούν οι άλλες να λάβουν μέτρα για να την περιορίσουν», κατέληξε.

Δεύτερο γερμανικό αεροδρόμιo εξέδωσε ανακοίνωση

Το αεροδρόμιο Münster - Osnabrück, στη βορειοανατολική Γερμανία, δήλωσε ότι «επηρεάστηκε μόνο έμμεσα» από την κυβερνοεπίθεση.

Περιγράφοντάς την ως «τεχνική δυσλειτουργία», το μικρό διεθνές αεροδρόμιο περιέγραψε λεπτομερώς τα μέτρα που έλαβε για να προσαρμοστεί στην κατάσταση.

Σε δήλωσή του ανέφερε: «Το αεροδρόμιο Münster - Osnabrück επηρεάστηκε μόνο έμμεσα από την τεχνική δυσλειτουργία του εξωτερικού παρόχου συστημάτων.Ως προληπτικό μέτρο, ανακατευθύνουμε τα συστήματα διαχείρισης προς την εσωτερική μας υποδομή πληροφορικής, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των αφίξεων και αναχωρήσεων. Προς το παρόν, οι λειτουργίες εκτελούνται χωρίς περιορισμούς και όλες οι πτήσεις αναχώρησαν από το FMO χθες το βράδυ σύμφωνα με το πρόγραμμα».

Ο ιστότοπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών δεν εμφανίζει πληροφορίες για τις αναχωρήσεις

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, το οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο, φαίνεται επίσης να αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ιστότοπό του.

Όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις αναχωρήσεις ή τις αφίξεις, οι χρήστες αντί για αυτές βλέπουν πληροφορίες σχετικά με την κυβερνοεπίθεση.

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», προειδοποιεί.

Το Χίθροου

Το Χίθροου προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο προμηθευτή.

Οι επιβάτες που είναι να ταξιδέψουν σήμερα Σάββατο από τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί ενημερώθηκαν ώστε να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

Μεγάλες ουρές έχουν σχηματίσθεί επίσης μπροστά από τα περισσότερα γκισέ του τέρμιναλ 4, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Μας είπαν ότι το σύστημα δεν λειτουργούσε (...) Υπάρχει πάντα πολύς κόσμος, όμως σήμερα είναι πολύ περισσότερος», λέει ο Ρόουαν, ένας 41χρονος αρχιτέκτονας που επρόκειτο να πετάξει στις 16:45 (ώρα Ελλάδας) για τη Σαουδική Αραβία.

Μια αλγερινή επιβάτιδα που δεν θέλησε να δώσει το όνομά της, είπε πως περίμενε περισσότερο από μία ώρα για την παράδοση της αποσκευής της. «Δεν κουνιέται τίποτα. Λένε πως πρέπει να κάνουν τα πάντα με το χέρι», λέει, ανήσυχη ότι μπορεί να χάσει την πτήση προς τη χώρα της.

Η Μαράια Κέισι από το Χαμσάιρ επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα το πρωί με πτήση της Etihad για την Ταϊλάνδη, μέσω Αμπού Ντάμπι. Αφηγείται πως χρειάσθηκε να μείνει στην ουρά επί τρεις ώρες για να μπορέσει να παραδώσει τις αποσκευές της.

«Έγραφαν τις ετικέτες μας στο χέρι», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PA. «Υπήρχαν ανοιχτά δύο μόνο γκισέ, ήμασταν έξαλλοι», προσθέτει.

Σύμφωνα με το BBC, ο οργανισμός υποστήριξης της ευρωπαϊκής αεροπορίας Eurocontrol ανέφερε πως, εξαιτίας αυτού του επεισοδίου, οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές πτήσεις τους που επρόκειτο να απογειωθούν ή να προσγειωθουν σε αυτό το αεροδρόμιο από σήμερα στις 07:00 (ώρα Ελλάδας) μέχρι αύριο, Κυριακή, στις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.