Η Ιταλία καταδικάζει την επίθεση στον Στόλο για τη Γάζα και στέλνει πολεμικό πλοίο για βοήθεια

Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, καταδίκασε έντονα την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Στόλο για τη Γάζα, ενώ έπλεε στα ανοιχτά της Κρήτης, προσπαθώντας να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο θύλακα.

Σε δήλωσή του, ο Κροζέτο ανέφερε επίσης ότι έδωσε εντολή σε ιταλικό πολεμικό πλοίο να κατευθυνθεί προς τη νηοπομπή, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια, αν χρειαστεί.

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα ο στολίσκος δέχθηκε επίθεση από drones που έριξαν φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά. Η επίθεση έγινε 50 χλμ νότια της Κρήτης και 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου - εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

