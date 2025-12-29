Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται ο Αιγύπτιος ακτιβιστής, Αλάα Αμπντέλ Φατάχ, λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επανεμφάνιση παλαιότερων αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω των οποίων προέτρεπε σε δολοφονίες «σιωνιστών», καθύβριζε τους Βρετανούς, την αστυνομία, και εξέφραζε εξτρεμιστικές απόψεις, έχει πυροδοτήσει κύμα αντιδράσεων, με πληθώρα φωνών να ζητούν την άμεση απέλασή του.

Ο 44χρονος καταδικάστηκε το 2021 για διάδοση ψευδών ειδήσεων στην Αίγυπτο επειδή κοινοποίησε μια ανάρτηση στο Facebook σχετικά με βασανιστήρια στη χώρα. Του χορηγήθηκε η βρετανική υπηκοότητα τον Δεκέμβριο του 2021 μέσω της μητέρας του, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο.

Απελευθερώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και αφού αφαιρέθηκε από τη λίστα απαγόρευσης εξόδου από την Αίγυπτο που του είχαν επιβάλει οι τοπικές αρχές, ταξίδεψε στη Βρετανία. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε «ενθουσιασμένος» με την άφιξη του Φατάχ την Παρασκευή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ωστόσο, η Ντάουνινγκ Στριτ υποστήριξε ότι ο Κιρ Στάρμερ δεν γνώριζε τις απόψεις του όταν τον καλωσόρισε δημόσια ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών αν και καταδίκασε τις αναρτήσεις ως «αποτρόπαιες», σημείωσε ότι η απελευθέρωση του ακτιβιστή αποτελούσε «πάγια προτεραιότητα διαδοχικών κυβερνήσεων».

Ο Φατάχ ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά τον σάλο που προκλήθηκε. «Αντιλαμβάνομαι πόσο σοκαριστικές και επώδυνες είναι (οι αναρτήσεις) και γι' αυτό ζητώ απερίφραστα συγγνώμη», ανέφερε σε δήλωσή του.

Όπως πρόσθεσε, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ορισμένες από τις αναρτήσεις έχουν «διαστρεβλωθεί πλήρως ως προς το νόημά τους».

Τόσο η ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος Κέμι Μπέιντενοχ όσο και ο ηγέτης του Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ κάλεσαν την υπουργό Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, να εξετάσει το ενδεχόμενο αφαίρεσης της βρετανικής υπηκοότητας από τον Φατάχ. Όπως γράφουν οι Times, ανάλογο αίτημα διατυπώνουν και ανώτερα στελέχη των κυβερνώντων Εργατικών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, απέκτησε την υπηκοότητα χωρίς τα συνήθη τεστ γνώσεων και χωρίς να περάσει από έλεγχο «καλού χαρακτήρα» λόγω ενός νομικού κενού που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.