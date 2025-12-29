Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ με Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Κοινή τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις συνεχιζόμενες προσπάθειες «για την εξασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία». Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι ηγέτες εξήραν τον πρόεδρο Τραμπ για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στο διπλωματικό πεδίο.

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη υπογράμμισαν την κρισιμότητα των «ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας» και επαναβεβαίωσαν την επείγουσα ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος, τον οποίο χαρακτήρισαν «βάρβαρο», το συντομότερο δυνατό.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση του Λονδίνου να συνεργαστεί στενά με τους εταίρους του για τη διατήρηση της δυναμικής τις επόμενες ημέρες.



Πηγή: skai.gr

