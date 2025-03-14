Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια απλή μεσημεριανή έξοδος για ένα μπέργκερ μετατράπηκε σε μια στιγμή που άλλαξε τη ζωή για τον Κρεγκ Χάγκι, έναν 36χρονο πατέρα τεσσάρων παιδιών από το Λίσκιαρντ της Κορνουάλης. Ο Χάγκι, που αρχικά βγήκε απλώς για ένα γρήγορο γεύμα, κατέληξε να κερδίσει 1 εκατομμύριο λίρες στο Εθνικό Λαχείο, χάρη στην απόφασή του να αγοράσει δύο ξυστά ενώ περίμενε την παραγγελία του.

«Βγήκα για μεσημεριανό γεύμα και επέστρεψα εκατομμυριούχος», δήλωσε ο ίδιος όπως γράφει η ιστοσελίδα indy100.com. Η ιστορία του ξεκίνησε όταν, έχοντας λίγο χρόνο στη διάθεσή του μετά την παραγγελία του μπέργκερ, μπήκε σε ένα μίνι μάρκετ στο Κάλινγκτον για να πάρει ένα ρόφημα. Εκεί, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του αγοράζοντας δύο ξυστά, ένα από τα οποία αποδείχθηκε το χρυσό εισιτήριο για μια νέα ζωή.

Ο Χάγκι επέστρεψε στο γραφείο της οικογενειακής του επιχείρησης την οποία διευθύνει μαζί με τον αδερφό του, Νικ. Εκεί, «ξύνοντας» το δεύτερο δελτίο, συνειδητοποίησε ότι είχε κερδίσει το τεράστιο ποσό. «Επικράτησε απόλυτο πανδαιμόνιο», περιγράφει ο ίδιος. «Η οικογένειά μου πηδούσε γύρω από το γραφείο ουρλιάζοντας, ενώ η πρώτη μου σκέψη ήταν πού είναι το πιο ασφαλές μέρος για να κρατήσω το ξυστό».

Μαζί με τον αδερφό του, αποφάσισαν να κρατήσουν το νικητήριο εισιτήριο όσο πιο κοντά γινόταν – κυριολεκτικά. «Το βάλαμε σε μια πλαστική σακούλα και το κολλήσαμε στο σώμα μου με ταινία», είπε γελώντας. «Ο Νικ κρατούσε το ρολό της ταινίας και εγώ στριφογύριζα για να βεβαιωθώ ότι είχε κολλήσει καλά». Ωστόσο, ο ιδρώτας από τον ενθουσιασμό χάλασε το σχέδιο, και τελικά το εισιτήριο κατέληξε να φυλάσσεται σε μια κατσαρόλα στο πάνω μέρος ενός ντουλαπιού κουζίνας. «Σαφώς δεν σκέφτεσαι σωστά όταν μαθαίνεις ότι είσαι εκατομμυριούχος», πρόσθεσε.

Η σύζυγος του Κρεγκ, Ζόι, βρισκόταν στη δουλειά της όταν έμαθε τα νέα. «Ο Κρεγκ πάντα με πειράζει, οπότε δεν τον πίστευα», είπε.

Όταν έφτασε στο γραφείο, συνειδητοποίησε την αλήθεια κοιτάζοντας τα πρόσωπα γύρω της. «Κάθισα στο πάτωμα και έκλαψα», είπε. «Ήταν η ανακούφιση ότι επιτέλους μπορούμε να φτιάξουμε το σπίτι μας και να δώσουμε στα παιδιά μας τα δικά τους υπνοδωμάτια».

Πηγή: skai.gr

