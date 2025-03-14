Τουρκία: Η αιφνιδιαστική επίσκεψη Φιντάν – Καλίν – Γκιουλέρ στη Συρία

Η παρουσία του Ισραήλ στη Συρία, αλλά και αμερικανικές κινήσεις, έχουν θορυβήσει την Άγκυρα όπως προκύπτει από την αιφνιδιαστική επίσκεψη της υψηλόβαθμης τουρκικής αντιπροσωπείας στη Δαμασκό την Πέμπτη μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Ο εξ απορρήτων του Ταγίπ Ερντογάν υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τέως επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο επίσης εξ απορρήτων του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν, νυν επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ συναντήθηκαν με τον Αχμέντ Αλ Σάρα. «Σαν να ήταν εκεί Τούρκος πρόεδρος» δήλωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Σημειώνεται ότι προ 2 ημερών υπήρξε συμφωνία Κούρδων και Σάρα για ενοποίηση των δυνάμεων τους, με τον επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων να πετάει με αμερικανικό ελικόπτερο Apache από τη Βόρεια Συρία στη Δαμασκό, και με την Άγκυρα να βλέπει «αμερικανικό δάκτυλο» πίσω από τη συμφωνία.

Η εντεινόμενη επιρροή του Ισραήλ κυρίως στη νότια Συρία επίσης ανησυχεί την Τουρκία.

Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί στρατιωτική επιτροπή και Τούρκος στρατηγός στη Συρία για τη δημιουργία του νέου συριακού στρατού.

Η Τουρκία επιχειρεί να «πατήσει πόδι» στη Συρία, βλέποντας ανήσυχη τη δραστηριοποίηση του αμερικανικού παράγοντα αλλά και των Ισραηλινών.



«Είναι σημαντικό πως το Ισραήλ ανακοίνωσε πως δεν θα αποσυρθεί από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Όπως πάλι το Ισραήλ ανακοίνωσε πως στα υψίπεδα του Γκολάν θα δώσει ειδικά δικαιώματα και άδειες στους Δρούζους και τους Τσερκέζους. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με όσους ζουν στη Γάζα. Άρα, το Ισραήλ βήμα - βήμα εισβάλλει στη Συρία» σημείωσε ο διευθυντής στρατιωτικών ειδήσεων Τσετινέρ Τσετίν.

«Μετά την επίσκεψη των τριών, την επόμενη εβδομάδα θα πάει στη Συρία μια τουρκική στρατιωτική επιτροπή. Άρα, σε αυτό το σημείο θα υπάρχει μια στρατιωτική συνεργασία στην επανασύσταση των Ενόπλων Δυνάμεων της Συρίας όπως και στα εξοπλιστικά προγράμματα και για να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό το επίπεδο της συνεργασία, ένας Τούρκος στρατηγός θα γίνει σύμβουλος των Ενόπλων Δυνάμεων της Συρίας» τόνισε από πλευράς του ο αρθογράφος της Hurriyet Αμντουλαντίρ Σελβί.



Minister of Foreign Affairs @HakanFidan, together with Yaşar Güler, Minister of National Defence, and İbrahim Kalın, Director of the National Intelligence Organization met with Ahmed al-Sharaa, President of Syria, Asaad Hassan Al-Shaibani, Minister of Foreign Affairs of Syria,… pic.twitter.com/sbPvmF7AVv — Turkish MFA (@MFATurkiye) March 13, 2025

Πηγή: skai.gr

