Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στην Ιαπωνία, με έναν άνδρα να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου μια YouTuber την ώρα που έκανε livestreaming σε δρόμο στο κέντρο του Τόκιο.

Η μητροπολιτική αστυνομία του Τόκιο δήλωσε ότι συνέλαβε επί τόπου τον Kenji Takano, 42 ετών, ως ύποπτο. Οδηγήθηκε στους εισαγγελείς και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Το θύμα, η 22χρονη Airi Sato μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο με κρίσιμα τραύματα αφού ο δράστης την μαχαίρωσε επανειλημμένα στο άνω μέρος του σώματός της, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Θεατές που παρακολουθούσαν το livestream του τρόμου, δήλωσαν ότι την άκουσαν να ουρλιάζει για βοήθεια και η ροή ξαφνικά μαύρισε.

Ο ύποπτος είπε στην αστυνομία ότι γνώρισε τη Sato online της και την είχε δει αρκετές φορές αυτοπροσώπως και ότι είχαν μια οικονομική διαφορά, αναφέρει το Associated Press.

Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK ανέφερε ότι o Takano είχε δανείσει στη Sato ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και ότι δεν του το επέστρεψε παρά τη δικαστική εντολή που είχε λάβει.

Ο δράστης ταξίδεψε από την πόλη Ογιάμα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Τόκιο, για να πραγματοποιήσει την επίθεση αφού η YouTuber ανακοίνωσε πως θα κάνει live μετάδοση έξω και εντόπισε την τοποθεσία της παρακολουθώντας το βίντεο.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει.

Τα βίαια εγκλήματα εξακολουθούν να είναι σπάνια στην Ιαπωνία, όπου ο έλεγχος της οπλοκατοχής είναι εξαιρετικά αυστηρός, αλλά έχουν σημειωθεί αρκετές επιθέσεις με μαχαίρι και άλλα όπλα α τελευταία χρόνια.



Πηγή: skai.gr

