Η Πορτογαλία αποκλείει την αγορά F-35 λόγω Τραμπ

Η Πορτογαλία απέκλεισε το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά F-16 με τα πιο σύγχρονα F-35 λόγω του Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα πρώτο δείγμα συνεπειών της πολιτικής Τραμπ που «χαλάει» μια πιθανώς πολύ επικερδή συμφωνία όπλων, σημειώνει το Politico.

Η Πολεμική Αεροπορία της χώρας συνέστησε την αγορά Lockheed Martin F-35, αλλά όταν ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας Nuno Melo ρωτήθηκε από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης εάν η κυβέρνηση θα ακολουθήσει αυτή τη σύσταση, απάντησε: «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεωπολιτικό περιβάλλον στις επιλογές μας. Η πρόσφατη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε καλύτερες επιλογές, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την προβλεψιμότητα των συμμάχων μας, που είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα».

Όπως σημειώνει το Politico, οι σαρωτικές αλλαγές που φέρνει ο Τραμπ δημιουργούν ανησυχίες στους συμμάχους ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόσβαση σε ενημερώσεις λογισμικού και σε ανταλλακτικά που απαιτούνται για να καταστεί πλήρως λειτουργικό το F-35.

«Ο κόσμος έχει αλλάξει, και ο σύμμαχός μας... Θα μπορούσε να φέρει περιορισμούς στη χρήση, τη συντήρηση, τα εξαρτήματα και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι τα αεροσκάφη θα είναι λειτουργικά» είπε ο Melo.

Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλές επιλογές που πρέπει να εξεταστούν, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής παραγωγής».

Ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Ολλανδία δεν θα ακυρώσει τη σύμβασή της για τα αεροσκάφη. Ωστόσο, η Λισαβόνα δεν έχει υπογράψει ακόμη συμφωνία.

Η Πορτογαλία διεξάγει πρόωρες εκλογές μετά την κατάρρευση της κεντροδεξιάς κυβέρνησής της.

Πηγή: skai.gr

