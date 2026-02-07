Το Λονδίνο απέστειλε έξι μαχητικά F-35 στην Κύπρο για να ενισχύσει την αμυντική του ετοιμότητα, καθώς κλιμακώνονται οι φόβοι για πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με τους Times, έξι μαχητικά F-35B αναπτύχθηκαν στη βάση της RAF (Βασιλική Αεροπορία) στο Ακρωτήρι της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των βρετανικών βάσεων. Η Βρετανία απέστειλε έξι μαχητικά F-35 στην Κύπρο για να ενισχύσει την αμυντική της ετοιμότητα, καθώς κλιμακώνονται οι φόβοι για πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. εγκαταστάσεων στην περιοχή, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων που συνδέονται με το Ιράν. Βρετανοί αξιωματούχοι Άμυνας ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη αναχώρησαν την Παρασκευή από τη βάση της RAF στο Μάρθαμ, και θα υποστηρίξουν αμυντικές επιχειρήσεις σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

Τα F-35 θα επιχειρούν παράλληλα με μαχητικά Typhoon που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και συμμετέχουν σε αποστολές κατά εναπομεινάντων στόχων του Ισλαμικού Κράτους σε Ιράκ και Συρία.

Οι Times ανέφεραν επίσης ότι τον περασμένο μήνα τέσσερα Typhoon από κοινή μοίρα Ηνωμένου Βασιλείου-Κατάρ αναπτύχθηκαν στο Κατάρ, έπειτα από αυξημένες ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια. Η ανάπτυξη των βρετανικών δυνάμεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες επανεκκίνησαν συνομιλίες στο Ομάν, μετά από μήνες έντασης. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις συζητήσεις «εποικοδομητικές», ενώ την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Παράλληλα, δημοσιεύματα επισημαίνουν διαφωνίες μεταξύ συμμάχων των ΗΠΑ, με κράτη του Κόλπου να προειδοποιούν κατά της στρατιωτικής κλιμάκωσης, και να αρνούνται τη χρήση του εναέριου χώρου τους για ενδεχόμενα πλήγματα κατά του Ιράν.

Η κίνηση της Βρετανίας εκλαμβάνεται ως ένδειξη προληπτικής στρατιωτικής ετοιμότητας, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.