Υψηλόβαθμο στέλεχος της κουβανικής κυβέρνησης διαμήνυσε σήμερα ότι ούτε το πολιτικό σύστημα του νησιού, ούτε η θητεία του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις συνομιλίες της Κούβας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση και, φυσικά, ούτε ο πρόεδρος ή η θέση οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
Την περασμένη εβδομάδα η Αβάνα παραδέχτηκε ότι ξεκίνησε συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση, την ώρα που ο πετρελαϊκός αποκλεισμός του νησιού, που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βυθίζει τη χώρα βαθύτερα στην οικονομική κρίση.
Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τέσσερις πηγές, έγραψε στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει την αποχώρηση του Ντίας-Κανέλ από την εξουσία, δύο χρόνια πριν λήξει η προεδρική θητεία του. Ο Κανέλ είναι επίσης ο εκλεγμένος ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας, για την επόμενη πενταετία.
