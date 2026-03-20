Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι

Ο Βενεζουελάνος μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι συνελήφθη χθες από τις αρχές της χώρας του, αφού η διεύθυνση Αστυνομικών Πληροφοριών ζήτησε μια συνάντηση μαζί του, ανέφεραν σήμερα οι νομικοί εκπρόσωποί του.

Η νομική εταιρεία Winston & Strawn είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ζητήθηκε από τον Ρουπέρτι να παραστεί σε μια συνάντηση με αστυνομικούς περίπου στις 13.00 της Πέμπτης.

Οι σωματοφύλακές του συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, όμως ο ίδιος ο Ρουπέρτι παρέμενε και σήμερα υπό κράτηση. Οι αρχές δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τη σύλληψή του.

«Ανησυχούμε για την υγεία του», επισήμανε η εταιρεία.

Δεν είναι προς το παρόν σαφής ο λόγος για τον οποίο οι αρχές της Βενεζουέλας συνέλαβαν τον Ρουπέρτι. Το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Ρουπέρτι, πλοιοκτήτης και μεγιστάνας του πετρελαίου, με στενούς δεσμούς με τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Βενεζουέλας, έγινε γνωστός αφού βοήθησε στη μεταφορά πετρελαίου στη χώρα του κατά τη διάρκεια της απεργίας του 2002-3 στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τους στενούς δεσμούς του με τον τότε πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία του, η Maroil Trading, που εδρεύει στη Γενεύη, έγινε βασικός εξαγωγέας πετρελαϊκού οπτάνθρακα από τη Βενεζουέλα, με βάση μια σύμβαση που υπέγραψε με την PDVSA, αν και αργότερα αυτή η συνεργασία κλονίστηκε, με αφορμή διαφωνίες για τις πληρωμές και τους όρους του συμβολαίου. Το 2023 το Reuters μετέδωσε ότι η PDVSA είχε αναστείλει τις παραδόσεις στη Maroil.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.