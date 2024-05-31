Βρετανία: Παρέσυρε τον αστυνομικό που του ζήτησε να σταματήσει για έλεγχο

Σοβαρά τραυματίστηκε αστυνομικός στο Λιντς της Βρετανίας όταν και παρασύρθηκε από όχημα οδηγού στον οποίο έκανε σήμα για να σταματήσει για έλεγχο.
Το βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail και αποτυπώνει τον αστυνομικό να σέρνεται κάτω από το αυτοκίνητο αφού ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει, κάνοντας όπισθεν, σοκάρει.
Ο αστυνομικός μάλιστα προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου για να συλλάβει τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει.
Οι αρχές παρακολουθούσαν ώρα πριν το περιστατικό τον δράστη ο οποίος παρά το γεγονός ότι εγκλωβίστηκε από τις αρχές δεν δίστασε να επιχειρήσεινα διαφύγει, παρασύροντας τον άτυχο άνδρα στις ρόδες του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.