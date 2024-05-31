Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστικό βίντεο από τη Βρετανία: Παρέσυρε τον αστυνομικό που του ζήτησε να σταματήσει για έλεγχο

Ο άτυχος αστυνομικός τραυματίστηκε βαρύτατα και νοσηλεύεται ενώ οι αρχές της χώρας διερευνούν περαιτέρω το περιστατικό

Βρετανία: Παρέσυρε τον αστυνομικό που του ζήτησε να σταματήσει για έλεγχο

Σοβαρά τραυματίστηκε αστυνομικός στο Λιντς της Βρετανίας όταν και παρασύρθηκε από όχημα οδηγού στον οποίο έκανε σήμα για να σταματήσει για έλεγχο.

Το βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail και αποτυπώνει τον αστυνομικό να σέρνεται κάτω από το αυτοκίνητο αφού ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει, κάνοντας όπισθεν, σοκάρει.

Ο αστυνομικός μάλιστα προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου για να συλλάβει τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αρχές παρακολουθούσαν ώρα πριν το περιστατικό τον δράστη ο οποίος παρά το γεγονός ότι εγκλωβίστηκε από τις αρχές δεν δίστασε να επιχειρήσεινα διαφύγει, παρασύροντας τον άτυχο άνδρα στις ρόδες του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία αστυνομικός παράσυρση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark