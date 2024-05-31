Μπλίνκεν: Χτίζουμε γέφυρα για την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

«Θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια γέφυρα για την Ουκρανία προς το ΝΑΤΟ», είπε ο Άντονι Μπίνκεν, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μπλίνκεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Τσεχική Δημοκρατία μετά από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία θα συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την κίνηση.

Δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τη χρήση αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία πέρα από τα σύνορα εντός της Ρωσίας, αφού το Κίεβο ζήτησε άδεια τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω των επιθέσεων της Ρωσίας στο Χάρκοβο.

Προσέθεσε ότι: «Θα υπάρξει ένα γερό πακέτο για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ».

