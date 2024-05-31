Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπάιντεν: Ο Τραμπ απειλεί τη δημοκρατία μας

Πρώτα αμφισβήτησε το εκλογικό και στη συνέχεια, αμφισβήτησε το δικαστικό σύστημά μας, είπε ο Τζο Μπάιντεν

Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ «απειλεί τη δημοκρατία μας», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Πρώτα αμφισβήτησε το εκλογικό σύστημά μας. Στη συνέχεια, αμφισβήτησε το δικαστικό σύστημά μας. Και τώρα μπορείτε να τον σταματήσετε», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, παραπέμποντας τους followers του σε έναν ιστότοπο συλλογής δωρεών για την προεκλογική εκστρατεία του.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου μία ημέρα μετά την καταδίκη του, ο Τραμπ είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του ότι εκείνος και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενορχήστρωσαν τη δίωξή του στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ αποκάλεσε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας» ενώ τον αποκάλεσε τον «πιο ανίκανο» και «πιο ανέντιμο». «Ρίξτε μια ματιά στον τρόπο που συμπεριφέρεται στην Κίνα, τη Ρωσία, τόσους άλλους», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε «αποτελεί πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη χώρα μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζο Μπάιντεν Ντόναλντ Τραμπ δίκη καταδίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark