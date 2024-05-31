Μπάιντεν: Ο Τραμπ απειλεί τη δημοκρατία μας

Ο Ντόναλντ Τραμπ «απειλεί τη δημοκρατία μας», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Πρώτα αμφισβήτησε το εκλογικό σύστημά μας. Στη συνέχεια, αμφισβήτησε το δικαστικό σύστημά μας. Και τώρα μπορείτε να τον σταματήσετε», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, παραπέμποντας τους followers του σε έναν ιστότοπο συλλογής δωρεών για την προεκλογική εκστρατεία του.

Donald Trump is threatening our democracy. First, he questioned our election system. Then, he questioned our judicial system.



And now, you can stop him:https://t.co/ekIEq70PUl — Joe Biden (@JoeBiden) May 31, 2024

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου μία ημέρα μετά την καταδίκη του, ο Τραμπ είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του ότι εκείνος και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενορχήστρωσαν τη δίωξή του στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ αποκάλεσε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας» ενώ τον αποκάλεσε τον «πιο ανίκανο» και «πιο ανέντιμο». «Ρίξτε μια ματιά στον τρόπο που συμπεριφέρεται στην Κίνα, τη Ρωσία, τόσους άλλους», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε «αποτελεί πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη χώρα μας».

Πηγή: skai.gr

