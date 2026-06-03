Βρετανία: Οργή για τη μεταχείριση του Χένρι Νόουακ - Ο Στάρμερ ζητά απαντήσεις από την αστυνομία

Για την ύπαρξη σοβαρών ερωτημάτων αναφορικά με τη στάση των αστυνομικών έκανε λόγο ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερα στολής αστυνομικού που καταγράφει την αντίδρασή τους στη δολοφονία του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόουακ.

Το υλικό από τις κάμερες των αστυνομικών τους δείχνει να περνάνε χειροπέδες στον σοβαρά τραυματισμένο Νόουακ και τον ίδιον να επαναλαμβάνει ότι «δεν μπορεί να αναπνεύσει», αφού προηγουμένως ο Ντίγκουα τους είχε παραπλανήσει, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι είχε πέσει θύμα ρατσιστικής επίθεσης.

Ο 23χρονος Βίκρουμ Ντίγκουα καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 21 ετών για τη δολοφονία του 18χρονου Χένρι Νόβακ τον Δεκέμβριο. Ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι που έφερε επάνω του μήκους 21 εκατοστών ήταν μέρος της σιχικής του πίστης.

Σφοδρές αντιδράσεις, επεισόδια στις διαδηλώσεις

H υπόθεση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Βρετανία. Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Σαουθάμπτον για να διαμαρτυρηθούν για τη ρατσιστική βία και εκεί σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών.

Στα επεισόδια, διαδηλωτές πέταξαν κάδους απορριμμάτων, τούβλα και ηλεκτρικά πατίνια προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Η κινητοποίηση είχε προωθηθεί από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Tόμι Ρόμπινσον.

Τώρα οι βρετανικές αστυνομικές αρχές επανεξετάζουν δεσμεύσεις κατά του ρατσισμού που προέβλεπαν διαφορετική μεταχείριση εθνοτικών μειονοτήτων με στόχο την επίτευξη ίσων αποτελεσμάτων. Το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC) ανακοίνωσε ότι λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από βουλευτές και είναι έτοιμο να προχωρήσει σε αλλαγές όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ο υπουργός Εσωτερικών του σκιώδους κυβερνητικού σχήματος των Συντηρητικών, Κρις Φίλιπ, υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί φάνηκε «να ανησυχούν περισσότερο για την κατηγορία περί ρατσισμού παρά για τη διάσωση του Χένρι».

Η υπουργός Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Σαμπάνα Μαχμούντ, χαρακτήρισε τα επεισόδια στο Σαουθάμπτον «εντελώς απαράδεκτα», επισημαίνοντας ότι η οικογένεια του θύματος είχε καλέσει να μην χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του Χένρι για τη δημιουργία περαιτέρω διχασμού ή έντασης.

Ο Στάρμερ «αρρώστησε» παρακολουθώντας το βίντεο

Από την πλευρά του, ο Στάρμερ δήλωσε ότι το βίντεο είναι «πραγματικά συγκλονιστικό» και ότι «αρρώστησε» παρακολουθώντας το. Τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο οι κατηγορίες περί ρατσισμού επηρέασαν τις αποφάσεις των αστυνομικών που βρέθηκαν στο σημείο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αστυνομίας(IOPC) διεξάγει ήδη έρευνα για τις ενέργειες της αστυνομίας, τα πορίσματα της οποίας αναμένονται μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διενέργειας μιας ευρύτερης έρευνας.

Η αρχηγός των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, χαρακτήρισε το βίντεο της σύλληψης «φρικτό» και έκανε λόγο για «σειρά αποτυχημένων κινήσεων» εκ μέρους των αρχών. Παράλληλα, συνέκρινε την υπόθεση με τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει με την ίδια ένταση.

Η Μαχμούντ προειδοποίησε επίσης για ένα «επικίνδυνο υπόγειο ρεύμα» που αναπτύσσεται μετά τη δολοφονία, αποκαλύπτοντας ότι ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να μετακομίσει με την οικογένειά του αφού στοχοποιήθηκε λανθασμένα στο διαδίκτυο.

Ο βουλευτής των Εργατικών Τανμανζίτ Σινγκ Ντέσι, ο οποίος είναι Σιχ, κατηγόρησε το Reform UK και άλλους πολιτικούς χώρους ότι επιχειρούν να μετατρέψουν τη σιχική κοινότητα σε αποδιοπομπαίο τράγο εξαιτίας των πράξεων ενός δολοφόνου.

Εν τω μεταξύ, η Εισαγγελία εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της ποινής του Ντίγκουα μέσω της διαδικασίας ελέγχου υπερβολικά επιεικών ποινών.

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, οι ασκούμενοι Σιχ έχουν δικαίωμα να φέρουν ένα μικρό κυρτό μαχαίρι, γνωστό ως κιρπάν. Ωστόσο, το όπλο που χρησιμοποίησε ο Ντίγκουα ήταν σημαντικά μεγαλύτερο και δεν εμπίπτει στις σχετικές εξαιρέσεις.

«Συγγνώμη» από την οικογένεια του δράστη

Η οικογένεια του δράστη ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Νόουακ και από τη σιχική κοινότητα για τη δυσφήμιση που προκάλεσε η πράξη του. Παράλληλα, η μητέρα του καταδικάστηκε για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς επιχείρησε να αποκρύψει το όπλο της επίθεσης, ενώ ο πατέρας και ο αδελφός του αντιμετωπίζουν ξεχωριστές κατηγορίες σχετικές με οπλοκατοχή.

Η οικογένεια του Χένρι Νόουακ χαρακτήρισε τη μεταχείρισή του από την αστυνομία «απάνθρωπη και εξευτελιστική». Ο πατέρας του, Μαρκ Νόουακ, δήλωσε ότι ο γιος του είπε εννέα φορές στους αστυνομικούς πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει και τέσσερις φορές ότι είχε μαχαιρωθεί, πριν συλληφθεί και περάσει χειροπέδες.

Στο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να του λέει: «Λες ότι σε μαχαίρωσαν; Δεν νομίζω, φίλε». Αργότερα, ενώ ο νεαρός φαίνεται να μην ανταποκρίνεται, ενημερώνεται ότι συλλαμβάνεται για επίθεση.

Παρά την έντονη κριτική για τους χειρισμούς της αστυνομίας, ο δικαστής Ουίλιαμ Μούσλεϊ ανέφερε κατά την ανακοίνωση της ποινής ότι, λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων του, ο Χένρι Νόουακ δεν θα μπορούσε να είχε σωθεί ακόμη και αν είχε λάβει άμεσα πρώτες βοήθειες, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ή εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα...



Πηγή: skai.gr

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